Comme dans la plupart des affrontements entre les deux grands rivaux, la partie s’est décidée dans les derniers instants de la rencontre.

La défense du Rouge et Or a stoppé la menace montréalaise et a repris le ballon alors qu’il ne restait que 15 secondes au cadran.

La formation de Glen Constantin n’a toujours pas subi la défaite cette saison en trois matchs.

« Au final, c’était un bon match, mais on a manqué d’exécution sur quelques jeux, a admis l’entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia. Quand on perd un match par cinq points, ce sont les petits détails qui font mal. »

Les quarts-arrières Gabriel Archambault (5 en 8, 28 verges, 1 interception) et Dimitri Morand (8 en 17, 74 verges, 1 interception) se sont partagé la tâche chez les Bleus.

Morand a marqué le seul touché du match avec une course d’une verge pour faire 9-7.

« Ils ont bien fait dans les circonstances, mais on ne les [nos quarts-arrières] a pas aidés, a ajouté le coordonnateur offensif de l’équipe Gabriel Cousineau. Tout le monde a sa part du blâme et on ne peut pas utiliser les absents comme excuse. Les joueurs ont tous des répétions en pratique et peu importe qui est sur le terrain, ils doivent être prêts. »

En début de match, l’équipe de Macioca a vu un de ses soldats tomber au combat.

Arnaud Gendron-Dumouchel a dû être transporté en dehors du terrain sur une civière après s’être blessé au pied.

« Ça fait mal au cœur et ce n’est jamais plaisant à voir, a avoué Maciocia. C’est certain que ça a un impact sur le reste de l’équipe, mais ça arrive au football. J’ai hâte d’avoir de ses nouvelles et j’espère qu’il sera de retour bientôt. »