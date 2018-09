Après un premier quart serré entre les deux équipes, l'équipe canadienne a dominé les trois quarts suivants. Elle a ainsi vengé sa défaite de la veille.

Les joueuses canadiennes ont eu de la difficulté à trouver le fond du filet dans les premières minutes du quart initial. Emma Wright et Hayley McKelvey ont donné les devants au Canada 2-0 à mi-chemin dans la période. L'Afrique du Sud a cependant répliqué avec deux buts afin de ramener les équipes à la case départ à la fin du premier engagement.

Kindred Paul et Elyse Lemay-Lavoie se sont ensuite inscrites au pointage sur l'avantage numérique canadien tôt au second quart. Appliquant une pression constante sur leurs adversaires, les Canadiennes ont limité les opportunités des Sud-Africaines. À l'autre bout de la piscine, un doublé de Kelly McKee, suivi des filets de Gurpreet Sohi et Krystina Alogbo, ont permis au Canada d'afficher une avance de 8-2 à la mi-temps.

Les Canadiennes ont poursuivi sur leur lancée en dominant l'Afrique du Sud 6-0 au troisième quart. Lemay-Lavoie a enfilé son deuxième de la partie dès la première minute de la période. Wright a ajouté trois buts, alors que Shae Fournier et Monika Eggens ont marqué un but chacune pour permettre à leur équipe de se forger une avance de 14-2 à l'aube du quatrième quart.

Fournier a complété son tour du chapeau grâce à deux buts rapides au début du quatrième quart. Wright a compté son cinquième but de la rencontre avant de voir McKelvey et Sohi inscrire leur deuxième but lors de contre-attaques canadiennes pour amener la marque à 19-2. Axelle Crevier a aussi noirci la feuille de pointage grâce à deux buts dans la dernière minute de jeu. La troupe canadienne a finalement enregistré un gain de 21-2.

Le match de cinquième place opposera le Canada à la Chine, dimanche.

La Coupe du monde de water-polo a lieu chaque année non olympique entre les Championnats du monde. Elle sert de qualifications aux Mondiaux 2019, qui seront disputés en Corée du Sud.