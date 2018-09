L’Américaine Kate Courtney a remporté le titre mondial en 1 h 34 m 55 s. Elle a devancé la Danoise Annika Langvad de 47 s.

La grande favorite et championne en titre, la Suisse Jolanda Neff, n’a pas réussi à combler les attentes de son public et a terminé les 29 kilomètres de l’épreuve au pied du podium, à plus de deux minutes de la gagnante.

Les représentantes de l’unifolié Haley Smith et Catharine Pendrel ont terminé en 6e et 14e position, respectivement.