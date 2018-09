Les Lions ont défait le Rouge et Noir d’Ottawa 26-14, au stade BC Place, mais le quart Travis Lulay et le joueur de ligne offensive Cody Husband n’ont pas terminé la rencontre.

Husband s’est blessé à la jambe dès le premier jeu de la soirée. Il est resté étendu pendant de longues minutes avant de quitter le terrain à bord d’une voiturette. Lulay a pour sa part été frappé durement par Rico Murray et J.R. Taval au deuxième quart, et il a dû se soumettre au protocole des commotions cérébrales de la Ligue canadienne de football.

Lulay avait amassé des gains de 108 verges par la voie des airs et il avait lancé une passe de touché avant de se blesser. Jonathan Jennings, qui a pris le relais en deuxième demie, a lancé une passe de touché et récolté 68 verges de gains par la passe.

Le quart du Rouge et Noir Trevor Harris a obtenu 216 verges par la voie des airs.

Le receveur des Lions Ricky Collins fils a ouvert le pointage dans les premières minutes de l’affrontement avec un attrapé de 33 verges pour un majeur. Les Lions (4-6) menaient seulement 10-1 à la mi-temps.

Jennings a amorcé la deuxième demie avec aplomb. Il a repéré le receveur Bryan Burnham pour un touché de trois verges qui donnait l’avance 16-1 à l’équipe locale.

Le Rouge et Noir (6-5) a réduit l’écart avec trois minutes à disputer au troisième quart, quand Harris a conjugué ses efforts à ceux du receveur Brad Sinopoli pour un touché de deux verges.

Les botteurs Lewis Ward, du Rouge et Noir, et Ty Long, des Lions, se sont échangé quelques placements au quatrième quart avant que le porteur de ballon Jeremiah Johnson vienne concrétiser la victoire des Lions avec une course de six verges pour un majeur.

Les Lions reprendront l’action le vendredi 14 septembre, lorsqu’ils rendront visite aux Alouettes de Montréal. Le Rouge et Noir disputera son prochain match le lendemain, en Saskatchewan.