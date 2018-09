En jetant un coup d'oeil vers Raîche, il a demandé au thérapeute : « devrais-je plutôt en parler à votre secrétaire? ».

Raîche, 29 ans et actuelle directrice de l'administration football des Argonauts de Toronto, affirme que ce genre de méprise se produit « très, très souvent ».

C'est drôle d'avoir ces idées préconçues que, parce que vous êtes une femme dans le monde du sport, vous n'aurez qu'un certain type de poste. Catherine Raîche

« Les gens vous demandent : ''que faites-vous avec l'équipe? Êtes-vous meneuse de claque?'' Je réagis en disant : ''non, je ne le suis pas'' », a ajouté Raîche.

Malheureusement, c'est une anecdote que la plupart des femmes occupant des postes de direction dans le monde du sport peuvent reprendre.

Raîche était devenue en 2017 la première adjointe au directeur général dans la LCF en près de 30 ans.

Son embauche a fait les manchettes, comme celle de Hayley Wickenheiser en tant que directrice adjointe au développement des joueurs pour les Maple Leafs de Toronto le mois dernier.

L'annonce est survenue quelques jours après que les Raptors 905 aient nommé Tamara Tatham au sein de leur personnel d'entraîneurs, faisant de la double athlète olympique la première Canadienne à se joindre au personnel d'une équipe de la G-League.

« C'est génial que ces femmes soient reconnues pour leurs compétences techniques qui transcendent le genre et que ces deux organisations aient eu le courage de faire ce genre de choix, a déclaré Allison Sandmeyer-Graves, chef de la direction de l'Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité physique (ACAFS). D'autre part, j'ai hâte au jour où ce ne sera plus une nouvelle en soit. »

Hayley Wickenheiser après la conquête de la médaille d'or du Canada aux Jeux olympiques de Sotchi, à l'hiver 2014. Photo : Getty Images/Doug Pensinger

Ce jour ne semble pas pour bientôt. Si les embauches de Wickenheiser et de Tatham méritent d'être soulignées, les femmes sont malheureusement sous-représentées dans des rôles de leadership dans le monde du sport.

Par exemple, aux Jeux olympiques de Rio en 2016, les femmes ont remporté 16 des 22 médailles du Canada, mais seulement 6 % des entraîneuses en chef de cette équipe étaient des femmes, soit le plus bas pourcentage depuis les Jeux de Sydney en 2000.

Pire dans le sport professionnel

Si le nombre de femmes dans les sports amateurs est minime, le portrait des ligues professionnelles est presque entièrement masculin.

Au cours des deux dernières années, la Montréalaise Samantha Rapoport, 37 ans, a été chargée de s'attaquer au déséquilibre entre les sexes dans la NFL.

« Nous avons vraiment ciblé les opérations de football, entraîneurs, dépisteurs, hauts dirigeants, officiels, vraiment la dernière frontière pour les femmes dans le football, a déclaré Rapoport, qui a joué à la fois au football avec et sans contact. Et nous faisons un effort concerté pour changer cela. »

La NFL compte deux entraîneuses à temps plein parmi les centaines à travers la ligue : Katie Sowers, assistante des receveurs avec les 49ers de San Francisco, et Kelsey Martinez, assistante à la condition physique chez les Raiders d'Oakland.

Une mentalité à changer

Lorsque les Leafs ont embauché Wickenheiser, le directeur général Kyle Dubas avait souligné que plus de diversité ne pouvait qu'aider l'équipe.