Un texte de Jean-François Poirier

Le premier choix du Canadien (3e au total) en juin dernier, Jesperi Kotkaniemi, est évidemment la tête d'affiche de cette formation qui sera dirigée par l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard.

« Je pense que les attentes, il faut les mettre de côté, a dit Bouchard à propos du Finlandais. C'est un processus. Il faut le laisser faire ses erreurs. Il n'a pas beaucoup d'expérience sur une glace plus petite. Mais un joueur de hockey est un joueur de hockey, et il est bon. »

Bouchard l'a répété à maintes occasions après l'entraînement au complexe sportif Bell de Brossard en matinée. Son rôle, c'est de coacher. Il laisse au directeur général Marc Bergevin et à son équipe de direction la tâche d'évaluer les joueurs.

Sa mission sera de les placer dans une position confortable afin qu'ils puissent exprimer leur talent dans une structure de jeu simple. Tout le monde aura sa chance et jouera sur les unités spéciales.

Je veux les laisser aller et ne pas leur enlever leur instinct. Un joueur qui gèle ne fait pas grand-chose. Ils savent à quoi s'attendre. Avec moi, il n'y a pas de zone grise, je ne suis pas assez intelligent pour être compliqué. Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval

Samuel Harvey devant le filet

Le gardien Samuel Harvey sera utilisé dans la première moitié du match.

« Je suis fébrile et j'ai hâte, c'est un bon petit test », a déclaré le portier étoile de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) lors de la saison 2017-2018.

À 20 ans, le gardien originaire d'Alma jouit d'une invitation au camp des recrues puisqu'il n'a pas été réclamé à la séance de repêchage de la LNH en juin.

« Si j'ai à jouer dans la LNH, je vais faire mon chemin. Oui, c'est important de faire bonne impression, mais ça reste du développement. Après cette partie-là, la vie n'est pas terminée. »

Bouchard a tenu des commentaires très élogieux au sujet de l'ex-gardien des Huskies de Rouyn-Noranda.

« Il a vécu une transformation l'an passé. Ç'a été un déclic. Il est devenu un gardien de premier plan. Il est venu au camp d'Équipe Canada, et a forcé la main des dirigeants. Il n'avait pas été invité au camp estival, et il s'est retrouvé parmi les quatre gardiens finalistes. Ce n'est pas rien au Canada. Et comme individu, c'est A +++. »

Harvey n'avait pas été en mesure de percer la formation d'Équipe Canada, dont Bouchard était le directeur général, mais sa performance n'est certes pas étrangère à sa présence à ce camp.

« J'ai brouillé les cartes, mais je n'ai pas fait l'équipe, et ils ont gagné la médaille d'or, s'est souvenu Harvey en souriant. J'ai eu une très belle année parce que je suis plus soucieux des détails. Même si je suis petit, je compense avec ma vitesse. »

Le baptême de Burrows

L'ancien joueur de la LNH Alex Burrows, fraîchement retraité, vivra par ailleurs son baptême derrière le banc aux côtés de Bouchard qui n'a pas raté l'occasion de souligner l'événement.

« Une journée de première, c'est toujours plaisant. Alex a participé à sa première rencontre avec les joueurs ce matin. Il a fait son exposé sur l'avantage numérique. On l'a félicité, il a été super bon. »

Bouchard a par ailleurs précisé la raison pour laquelle il tenait à porter un casque durant les entraînements, contrairement à ses pairs.

J'ai subi un bon nombre de commotions cérébrales durant ma carrière de joueur, je n'en veux pas comme entraîneur. Je suis distrait, et ça m'arrive quatre ou cinq fois par année de piler sur une rondelle. Je ne serais pas ici pour vous parler si je ne l'avais pas porté à Baie-Comeau l'an passé après une collision avec un joueur. Je ne me sens pas à l'aise si je ne le porte pas. Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval

Et pourquoi un casque d'un rouge si vif?

« Pour qu'ils me différencient des joueurs durant les exercices », a répliqué Bouchard.

Cette confrontation entre recrues se poursuivra jusqu'à dimanche. Les jeunes représentants du Canadien se mesureront aux espoirs des Maple Leafs de Toronto lors de la dernière journée.