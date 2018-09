Le quart-arrière connu pour ses prises de position sociales s'est adressé à une foule plusieurs heures avant la diffusion de la publicité.

Vous devez penser au-delà de ce que vous voyez autour de vous. Vous devez travailler pour l'avenir auquel vous croyez et que vous voulez, non seulement pour vous-même, mais pour toutes les personnes autour de vous. Colin Kaepernick

La publicité a été diffusée pendant la première pause publicitaire au troisième quart du match entre les Eagles de Philadelphie et les Falcons d'Atlanta. Ce match n'a été l'objet d'aucune manifestation évidente pendant l'hymne national.

L'entente de Kaepernick avec Nike, soulignant le 30e anniversaire de la campagne « Just Do It », s'est révélée un sujet qui a divisé l'opinion publique cette semaine, soulevant un débat passionné sur plusieurs sujets, notamment ceux des athlètes protestant contre l'injustice sociale et la décision de Nike de prendre position dans ce dossier.

Certains amateurs ont répliqué au contrat de commandite de Kaepernick en coupant ou en brûlant des vêtements avec le logo de Nike.

D'autres ont affirmé que le tollé et les appels au boycottage de Nike montrent comment le débat s'est transformé au-delà de la position des athlètes qui tentent de mettre en lumière les problèmes tels que l'inégalité raciale et les violences policières.

Eric Reid (à gauche) et Colin Kaepernick ont commencé à poser un genou au sol pendant l'hymne national à l'automne 2016. Photo : Getty Images/Thearon W. Henderson

Le président américain Donald Trump ne s'est pas montré silencieux après la sortie de la publicité.

« Je n'aime pas ce que Nike a fait. Je ne pense pas que ce soit approprié. J'honore le drapeau. Je respecte notre hymne national, et la plupart des gens de ce pays ont les mêmes sentiments. »

Kaepernick, ex-quart-arrière des 49ers de San Francisco, s’est rendu particulièrement célèbre, il y a deux ans, en posant un genou au sol avant l’hymne national américain précédant des matchs de la NFL.

Il désirait ainsi protester contre les inégalités raciales et la brutalité policière envers les Noirs.