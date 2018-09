Le nombre ne cesse d'augmenter de seconde en seconde. Sur le site change.org, les gens peuvent signer la pétition virtuelle.

À 11 h 20 (HAE), plus de 30 000 personnes avaient signé ladite pétition envoyée au directeur général de l'équipe Maurizio Arrivabene, au président de Ferrari Louis Camilleri, au responsable compétition du championnat Ross Brawn (ancien directeur technique de l'équipe Ferrari), aux dirigeants de la F1 et à l'équipe F1 Ferrari.

« Remplacer Kimi Raikkonen à cause d'un contrat existant offert par l'ancien président de Ferrari n'est pas une raison valable, a précisé le message sur change.org.

« Ferrari et Sebastian Vettel ont besoin de Kimi Raikkonen pour assurer une continuité dans l'équipe. Kimi a été plus rapide que Vettel à plusieurs occasions prouvant qu'il est en pleine possession de ses moyens, et son travail à Monza l'a encore prouvé. »

Le Finlandais sera peut-être touché par le geste, même si la pétition n'aura aucune influence sur la décision de Ferrari. La presse spécialisée rapportait jeudi la tenue d'une réunion durant laquelle la titularisation de Charles Leclerc a été approuvée.

La première fuite concernant la nomination du jeune Monégasque est venue d'une entreprise proche de Ferrari, qui a félicité Leclerc pour sa nomination dans un message mis en ligne sur les réseaux sociaux... et retiré très rapidement, le temps de le corriger.

Le message de Garage Italia Customs souhaitant la bienvenue chez Ferrari à Charles Leclerc Photo : Gazzetta dello sport

La société Garage Italia Customs, fondée et dirigée par le frère du président de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) John Elkann, félicite le Monégasque pour sa nomination.

« Fier d’avoir cru en vous depuis les débuts en F1. Fier de vous avoir accompagné sur la piste, virage après virage. Heureux de vous voir bientôt en rouge Charles Leclerc. »

Dans la deuxième version du message, l'entreprise a corrigé le tir en précisant qu'il s'agissait simplement d'un souhait.

« Nous espérons que le rêve deviendra réalité », peut-on lire.