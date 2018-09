Lors du match, les joueurs portaient une casquette bleu marine avec un C rouge et Chief Wahoo a été retiré de son emplacement habituel sur la manche gauche des chandails gris.

Cette modification arrive neuf fois après que Cleveland a annoncé que l’équipe n’utiliserait plus le logo à partir de la saison 2019.

Ryan Raburn des Indians de Cleveland Photo : Associated Press/Patrick Semansky

L’activiste autochtone Douglas Cardinal avait déposé une plainte en matière de droits de la personne au niveau provincial et fédéral contre les Indians, la Major League Baseball (MLB) et Rogers Communications, propriétaire des Blue Jays, en 2016. Son but était d’empêcher Cleveland d’utiliser le logo de Chief Wahoo.

La MLB a affirmé que la décision de retirer le logo prise en janvier était un engagement de la ligue à « construire une culture de diversité et d’inclusion ».

Cardinal avait déclaré à l’époque qu’il avait l’intention de poursuivre ses plaintes.

Jerry Howarth, annonceur radio de longue date des Blue Jays, qui a pris sa retraite pendant la saison morte, avait pris la décision de ne pas prononcer le nom de l’équipe après qu’un partisan des Premières Nations lui a écrit pour expliquer que le nom et le logo de Cleveland étaient blessants pour les peuples autochtones.