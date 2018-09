La Coupe continentale oppose tous les quatre ans quatre sélections réparties par zone géographique (Europe, Amériques, Afrique et Asie-Pacifique) qui engagent chacun deux athlètes par épreuve.

Il y aura au programme le relais mixte, les courses par élimination et les duels.

« Nous pourrons nous en inspirer pour peut-être les adapter et les introduire dans les compétitions classiques qui ont besoin d'évoluer », a expliqué le président de l'IAAF, Sebastian Coe.

Ainsi, il y aura en clôture de programmation un relais 4 x 400 m mixte (deux femmes, deux hommes) où l'ordre des relayeurs est laissé libre. Cette course sera d'abord introduite aux Championnats du monde de 2019 à Doha, puis aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Il y aura des courses à élimination, inspirées du cyclisme sur piste, aux 3000 m et 3000 m steeple.

Après 1400 m de course classique, le dernier concurrent de chaque passage sur la ligne d'arrivée est éliminé, le dernier tour étant disputé entre les quatre athlètes restants.

Le champion d'Europe 2014 du 3000 m steeple Yoann Kowal est sceptique.

« Cela peut amener du spectacle pour ce type de compétition, mais je ne pense pas que ce serait bien dans un championnat classique, a-t-il estimé. On peut se faire sortir tellement bêtement, et terminer une course à quatre, c'est un peu triste ».

Certains concours (lancers, saut en longueur et triple saut) se dérouleront aussi par élimination : trois essais chacun, un quatrième pour le meilleur de chaque équipe qui permet de sélectionner les deux plus performants qui s'affronteront en duel dans une dernière tentative.