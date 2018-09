Lindor a fourni deux circuits en solo et un simple de deux points. Cette dernière frappe a donné l’avance 5-4 aux visiteurs, en cinquième.

Jason Kipnis a claqué un circuit de trois points dans une cause gagnante.

Shane Bieber (9-3) a permis quatre points et sept coups sûrs en six manches et un tiers.

Du côté des Jays, Rowdy Tellez a cogné trois doubles et a produit un point, à son deuxième match dans les majeures.

Le receveur Reese McGuire est devenu le 61e joueur utilisé par les Blue Jays cette saison, un record d'équipe. Il a frappé un double en neuvième.

Sam Gaviglio (3-8) a accordé cinq points et six coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Les lanceurs partants vendredi seront Carlos Carrasco et Marco Estrada.