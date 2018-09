La famille de Wickens a également révélé qu'il s'était infligé sept autres blessures graves quand sa voiture s'est envolée avant de heurter une clôture de sécurité, le 19 août, sur la piste de la Pennsylvanie.

Parmi ces blessures, il souffre de fractures thoraciques, aux tibias et aux péronés, ainsi qu'à l'avant-bras droit.

Il a été opéré cette semaine à l'hôpital IU Health Methodist afin de réparer ses fractures aux jambes et aux mains. Il devrait être transféré dans un centre de rééducation bientôt. La sévérité de ses blessures pourrait toutefois ne pas être connue avant des mois.

La famille a révélé l'étendue de ses blessures par le truchement de Schmidt Peterson Motorsports.

« Comme des sources non vérifiées ont rapporté faussement que Robert se trouvait dans un état beaucoup moins grave qu'il ne l'était réellement après son accident, nous avons décidé de révéler la nature exacte de ses blessures par souci de transparence. Nous nous sommes ouvert afin de montrer l'ampleur de ce qu'a subi et ce que subira au cours des prochains mois notre fils, frère, ami, fiancé et coéquipier », a indiqué la famille.

Schmidt Peterson n'a pas fait concourir la voiture de Wickens dans la course de Pocono, mais Carlos Munoz l'a conduite à Portland, le week-end dernier, et terminera la saison dans le même siège à Sonoma, en Californie.

Pas question toutefois que Wickens perde son siège. L'écurie a fait savoir que le no 6 lui serait toujours réservé, peu importe le temps qu'il mettra à se remettre de ses blessures.

« Le no 6 est pour Robert et seulement lui, a indiqué l'écurie. Peu importe le temps dont il aura besoin pour se remettre de ses blessures, nous allons garder ce siège pour lui. La rééducation de Robert sera longue et ardue, mais nous espérons que vous serez à nos côtés pour l'encourager. »