Serrant le poing en franchissant la ligne, Geniez a néanmoins connu une frayeur en percutant un intrus sur la chaussée tout juste après son triomphe.

Son dauphin Dylan Van Baarle (Sky) a également perdu l'équilibre, juste devant l'Ukrainien Mark Padum (Bahrain-Merida), qui venait de prendre la 3e place.

Après Nacer Bouhanni (Cofidis) et Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale) la semaine dernière, cette troisième victoire française de la présente Vuelta constitue par ailleurs le troisième sacre de Geniez, 30 ans, au Tour d'Espagne, après 2013 et 2016.

Et c'est une belle revanche après son exclusion de l'édition 2017 pour s'être accroché à sa voiture.

Surprise de Herrada

Jesus Herrada Photo : Getty Images/Miguel Riopa

Herrada, arrivé dans un deuxième groupe d'échappées, a profité de l'apathie du peloton pour déposséder le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) du maillot rouge.

La précieuse tunique, portée pendant quatre jours par le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ) la première semaine, retourne donc dans une équipe tricolore.

C'est difficile à croire. Être meneur de la Vuelta, c'est réaliser un rêve. Je n'ai pas pu disputer la victoire d'étape, parce que j'étais à la limite, mais ce maillot récompense le travail accompli depuis longtemps. Jesus Herrada

Herrada, 28 ans, dispose désormais d'un matelas de 3 min 22 s sur Yates, avec sans doute l'ambition de garder son maillot le plus longtemps possible et de viser un bon classement général à Madrid.

Il aura néanmoins du mal à résister aux meilleurs escaladeurs vendredi pour le retour de la haute montagne.

La 13e étape (174,8 km), la première d'un redoutable triptyque dans les monts des Asturies, prévoit trois ascensions répertoriées, dont une montée finale vers La Camperona.

Woods à moins de 45 minutes du meneur

Le Canadien Michael Woods a terminé la course 27 min 25 s derrière Geniez, ce qui lui a valu la 154e place. Il pointe maintenant au 62e rang du classement général avec un retard de 42 min 55 s sur Herrada.

De son côté, le Québécois Antoine Duchesne a conclu l'étape au 98e échelon, 12 min 20 s après le vainqueur de la course. Il occupe la 145e position au cumulatif avec un retard d'un peu plus de deux heures.