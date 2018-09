À son troisième départ depuis sa sortie de l’infirmerie, le 25 août, Sanchez (4-5) a concédé trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. Il s’agissait de son premier gain depuis le 3 juin.

Diaz a frappé deux coups sûrs en quatre présences. Il a ajouté un double, un but sur balles et deux points marqués pour la formation torontoise (63-76).

Lourdes Gurriel fils et Devon Travis ont tous deux placé trois balles en lieu sûr et produit un point, tandis que Billy McKinney a claqué son quatrième circuit parmi les 16 coups sûrs qu’ont frappé les Jays.

Sanchez n’a œuvré que durant 36 manches en 8 départs en 2017 après avoir éprouvé des problèmes d’ampoules. En 2016, il avait maintenu un dossier de 15-2 et une moyenne de points mérités de 3,00.

En juin, il avait subi une blessure bizarre en se coinçant le doigt dans sa valise au cours d’un voyage de l’équipe. En deux départs depuis qu’il a réintégré la formation, Sanchez affichait une moyenne de 11,88, mais il avait été exclu de la décision.

Le droitier s’est toutefois ressaisi mercredi et a retiré huit frappeurs au bâton pour la quatrième fois en 2018.

Le partant des Rays Tyler Glasnow (1-5) n’a lancé que pour deux tiers de manche. Il a accordé sept points mérités, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en plus de commettre deux mauvais lancers. Il a toutefois réussi deux retraits sur des prises.

Kevin Kiermaier a frappé deux circuits contre Sanchez, ses cinquième et sixième avec la formation de Tampa Bay (75-64).

Les Rays ont amorcé le duel avec une fiche de 9-2 cette saison contre les Jays. Ils avaient remporté les deux premiers affrontements de la série par un pointage combiné de 11-1. De son côté, Toronto avait perdu sept de ses neuf dernières rencontres.