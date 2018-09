Le Japonais Kei Nishikori n'est plus qu'à deux victoires du trophée qui lui a échappé en 2014. Le 21e favori a infligé mercredi une défaite de 2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6 et 6-4 à son bourreau en finale à Flushing Meadows cette année-là, le Croate Marin Cilic (no 7).