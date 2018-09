Bouchard a réussi quatre as contre un seul pour son adversaire issue des qualifications et classée 145e du monde. La 137e raquette du circuit de la WTA a cependant commis six doubles fautes, pliant finalement l'échine après 2 h 6 min de jeu.

La Westmountoise désormais établie aux Bahamas avait perdu contre la Tchèque Marketa Vondrousova à son deuxième match des Internationaux de tennis des États-Unis, la semaine dernière.

Françoise Abanda participe elle aussi au tournoi.

Après avoir vaincu l'Américaine Robin Anderson 6-3 et 6-1 au premier tour, Abanda croisera maintenant le fer avec la gagnante du duel entre la Suédoise Johanna Larsson et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.