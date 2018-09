Un texte de Michel Chabot en collaboration avec Alexandre Couture

Boudé au repêchage de la NFL, Hunter avait signé un contrat avec les Chiefs à titre de joueur autonome à la suite d’un minicamp au début de mai.

Et malgré ce qu'il a qualifié de bon camp d’entraînement et de quatre bons matchs préparatoires, le garde de North Bay a vécu une vive déception en fin de semaine passée quand son directeur général l’a convoqué dans son bureau.

« Il m’a dit que ça avait été une décision vraiment difficile pour lui et les entraîneurs, confie Hunter. Je pense que j’étais le 54e ou le 55e joueur, mais il y a seulement 53 joueurs dans l’équipe. Ce n’est pas agréable, mais il y a du positif.

J’étais presque au sein de l’équipe, mais j’ai quand même l’occasion de représenter les Chiefs comme joueur d’entraînement, et ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir l'occasion de jouer pendant la saison. Il pourrait y avoir des blessures ou quelqu’un qui ne joue pas bien. Ryan Hunter

Après cinq saisons avec l’Université de Bowling Green, en Ohio, le colosse de 1,95 m (6 pi 5 po) et de 146 kg (322 lb) a rapidement constaté qu’il avait des croûtes à manger pour accéder à l’échelon supérieur.

« La vitesse du jeu! Les joueurs de la NFL sont les meilleurs au monde. Je n’ai pas joué pour une école réputée au niveau universitaire, comme Alabama ou Ohio State, donc devenir aussi agile ou aussi rapide que les autres gars, c’est quelque chose qui prend quelques semaines. »

L’entraînement est le même que pour les joueurs réguliers de l’équipe, sauf que les réservistes comme lui sont inactifs le jour des matchs. N’empêche, Ryan Hunter tire profit de son expérience avec les Chiefs.

« Je m’entraîne contre notre défense qui joue les dimanches, des joueurs qui sont vraiment bons. Avoir l'occasion d’affronter ceux qui font partie des meilleurs de la ligue, ça va beaucoup m’aider à m’améliorer. Et si je fais du meilleur travail de jour en jour, je pense que je vais avoir l’occasion de prendre part à quelques matchs cette année. »

Le numéro 60 prend les journées une à la fois, mais a tout de même des buts ambitieux à plus long terme.

Éventuellement, peut-être l’année prochaine, j’aimerais être de la formation partante. Mais je ne veux pas trop penser au futur, ça affecterait ma façon de jouer au quotidien. Ryan Hunter

Un mentor de qualité

Avec un coéquipier comme Laurent Duvernay-Tardif, partant sur la ligne offensive des Chiefs, le jeune homme se dit choyé. Son acclimatation a grandement été facilitée par l’ancien de McGill.

« Laurent a été incroyable. Je le regarde comme un modèle. Il m’a aidé quand je suis arrivé, pour les activités hors terrain et pendant le camp d’entraînement. J’habite chez lui jusqu’à ce que je me trouve une place. Il a rendu ma transition de l’université vers le niveau professionnel plus facile. »

Ryan Hunter et son coéquipier Laurent Duvernay-Tardif Photo : NFL Canada

La saison s’amorce donc dimanche pour sa nouvelle équipe dont les objectifs sont élevés. Éliminés hâtivement des séries lors des saisons 2016 et 2017, les Chiefs veulent faire oublier leurs courts parcours en éliminatoires des deux dernières années.

« Il faut commencer la saison de très bonne façon. Nous jouons contre les Chargers de Los Angeles, dans la première semaine. Ils sont supposément très bons cette année. L’année passée, les Chiefs les ont battus deux fois. Il faut commencer avec une victoire et, comme lors des deux dernières saisons, viser un championnat de division. Et certainement aussi gagner le Super Bowl. »