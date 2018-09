Un texte de Jean-Philippe Martin

En tout, près de 150 coureurs du prestigieux circuit professionnel World Tour prendront le départ de ces épreuves présentées pour la 9e fois au Québec.

Sans Sagan

L’édition 2018 sera disputée sans Peter Sagan, champion des deux dernières années à Québec et grand favori de la foule.

Si certains spectateurs craignent que l’absence du Slovaque ne rende la course plus ennuyante, Michael Matthews de Team Sunweb, un des coureurs qui aspire à la victoire, n’est pas de cet avis.

« J’espère que ça rendra la course plus excitante, lance Matthews, qui était monté sur la troisième marche du podium l’an dernier.

Je pense que lorsque Sagan est ici, tout le monde au sein du peloton a peur d’attaquer. Peut-être que sans lui, d’autres gars vont tenter des choses. Michael Matthews, Team Sunweb

Michael Matthews de l'équipe Team Sunweb. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Champion national de France, Anthony Roux voit aussi l’opportunité qui s’offre à lui sur la Grande Allée, en autant que le tout se joue dans le dernier kilomètre de l’épreuve.

« Ça laisse une porte ouverte, dit le cycliste de la formation FDJ. Mais il ne faut pas négliger les autres coureurs qui sont dans la même configuration que moi. Il faudra courir intelligemment et pour moi que ça arrive au sprint pour pouvoir développer mes qualités et que je sois bien ce jour-là. »

Un tremplin pour les Canadiens

Encore cette année, la foule pourra encourager des cyclistes canadiens, présents pour se mesurer à quelques-uns des meilleurs cyclistes de la planète.

En plus de Hugo Houle qui sera de la formation Astana, de Guillaume Boivin de Israël Cycling Academy et du vétéran Svein Tuft, inséré à la dernière minute dans l’alignement de Mitchelton-Scott, 14 cyclistes canadiens prendront le départ des GPCQM.

Sept de ces cyclistes, parmi lesquels on retrouve les Québécois Pier-André Côté, Adam Roberge, James Piccoli et Adam Roberge, porteront le maillot de l’équipe nationale.

Cette équipe locale reçoit de la part de l’Union cycliste internationale une invitation spéciale à prendre part aux courses.

« C’est le meilleur tremplin qu’on puisse avoir, dit le président de l'événement Serge Arsenault. Et c’est très important pour nous parce que ça fait partie de notre mandat. On a toujours travaillé fort pour avoir le plus grand nombre de Québécois et de Canadiens. On ne sera jamais un grand coureur si à 18, 19, 20 ou 21 ans, on ne se frotte pas aux plus forts en Europe. »

Serge Arsenault, président des Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Les coureurs s’entraîneront dans la région de Québec mercredi et jeudi. Et vendredi, jour de la course de Québec, les coureurs seront présentés à la foule dès 10 h au parc de la Francophonie et le départ sera donné à 11h sur la Grande Allée.