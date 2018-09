Del Potro, vainqueur par la marque de 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4) et 6-2, n’a toujours remporté qu’un trophée en tournoi du grand chelem. Mais c’était justement aux Internationaux des États-Unis, en 2009, et il y réalise de bons résultats depuis qu’il n’éprouve enfin plus de problèmes aux poignets : un quart de finale en 2016 et, maintenant, deux demi-finales en deux ans.

Isner, qui tentait de devenir le premier Américain à atteindre les demi-finales à Flushing Meadows depuis Andy Roddick, en 2006, n'a pas vraiment réussi à inquiéter son rival dans la chaleur étouffante qui perdure à New York.

Il s’est imposé en première manche par le plus court écart, un unique bris au jeu décisif après que les deux adversaires eurent maîtrisé le service du début à la fin de la manche.

La deuxième manche a été l’affaire de Del Potro, qui a profité d’une rare largesse d’Isner au service pour inscrire le bris crucial. La troisième a essentiellement suivi le scénario de la première.

Avec Isner en difficulté au service en quatrième manche, Del Potro s’est fait incisif. L’Argentin a conclu la rencontre avec un dernier bris après 3 h 30 min de jeu au cours desquelles il n’a commis que 14 fautes directes, contre 51 pour son rival.

Del Potro affrontera le gagnant du duel entre l'Espagnol Rafael Nadal (no 1) et l'Autrichien Dominic Thiem (no 9) en soirée.

Plus de détails à venir.