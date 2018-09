Un texte de Jean-François Chabot

Ces deux matchs retours seront présentés à guichets fermés, alors qu’environ 600 spectateurs assisteront peut-être à une page d’histoire de ce sport au Canada.

Si la commande s’annonce lourde pour les messieurs, tous les espoirs sont permis du côté féminin.

À l’issue des matchs allers disputés dimanche soir, à Auburn en Alabama, les hommes, défaits 36-24, se retrouvent avec un large déficit à combler.

Qu’à cela ne tienne, le capitaine de la sélection canadienne, le défenseur Christian Toth, refuse de lancer la serviette.

On veut être réalistes et aborder notre plan de match comme on l’a fait au match précédent. On veut essayer d’y aller un but à la fois et réduire l’écart peu à peu. Nous n’avions que 4 buts de retard à 15 minutes de la fin du match. On a eu quelques manquements. C’est pour ça qu’il faut nous en tenir à notre plan de match. Le défenseur Christian Toth

Réaliste, Toth a tout de même rappelé qu’advenant une défaite au total des buts, le Canada pourrait tout de même se qualifier pour les Jeux panam en battant le Chili en match de barrage plus tard à l’automne.

Son coéquipier Sylvain Gaudet abonde dans le même sens et sait que la tâche s’annonce imposante.

« Idéalement, on aurait voulu une victoire dimanche dernier, ou à la limite une défaite avec un petit écart de buts. Malheureusement, on l’a échappé pendant cinq minutes où l’écart s’est creusé. Ça va être une mission très difficile demain, mais on va donner tout ce qu’on a devant notre foule. »

L’espoir tout féminin

À l’inverse, l’optimisme subsiste au sein de la sélection féminine.

Rentrées des États-Unis à la suite d’une courte défaite de 22-20, les représentantes de l'unifolié veulent profiter du match retour devant les leurs pour renverser la vapeur et décrocher leur billet pour Lima.

Fortes d’une solide préparation réalisée en Alsace, en France, la troupe emmenée par Nathalie Brochu pourrait bien causer la surprise face aux Américaines qui comptent dans leurs rangs de nombreuses joueuses expérimentées venues d’Europe et qui ont été naturalisées Américaines.

Pas question par contre, pour Brochu, de dévoiler la nature de son plan de match.

Le résultat obtenu dans le match aller était une victoire morale. Pour nous, il était important de leur montrer que nous n’allions pas être vaincues facilement. Je ne veux pas m’étendre sur mon plan de match pour demain [mercredi, NDLR], mais on va être prêtes. L'entraîneuse Nathalie Brochu

« Dimanche en Alabama, les filles étaient super prêtes, un brin arrogantes, prêtes à se battre. Ça va être la même chose ici, et la foule amènera une énergie supplémentaire », a-t-elle renchéri.

La motivation au rendez-vous



Originaire de Brossard, l’arrière Catherine Léger ne cache pas le plaisir qu’elle aura de jouer une rencontre internationale aussi importante devant les siens.

« Ça représente beaucoup. Ça fait plusieurs années qu’on se prépare pour un rendez-vous comme celui-là. C’est beaucoup de sacrifices. La plupart d’entre nous sont encore étudiantes. D’autres sont déjà mamans et occupent un emploi. C’est aujourd’hui que ça se passe. On est fières d’être là, et on veut représenter le Canada du mieux que l’on peut. »

En effet, en l’absence de financement, les membres de l’équipe nationale doivent payer la totalité des coûts reliés à la pratique de leur sport. Même si elles représentent le Canada sur la scène internationale, elles ont elles-mêmes acquitté les frais des uniformes qu’elles endossent pour leurs matchs.

Malgré tout, Léger s’amènera sur le terrain le couteau entre les dents.

« Pour moi, dès que j’embarque sur le terrain, c’est pour donner mon 100 %. que ce soit ici ou à l’étranger. On a développé une grosse rivalité avec ces filles-là [les Américaines, NDLR]. On les a vues jouer et on s’est dit qu’elles ne pouvaient passer. »

« On est une jeune équipe sans beaucoup d’expérience internationale, a-t-elle poursuivi. Certaines d’entre nous n’avaient jamais joué contre les Américaines. Mais juste à les voir jouer, ça nous donne encore plus envie de gagner. »

Pour mériter leur laissez-passer pour les Jeux panaméricains, les Canadiennes devront l'emporter par trois buts ou plus. Comme au soccer, advenant une égalité, les buts marqués sur le terrain adverse feront foi de tout.

Le match féminin commencera à 19 h (HAE). Il sera suivi du duel masculin à partir de 21 h (HAE).