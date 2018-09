Le tournoi a lieu du 4 au 17 octobre en Caroline du Nord et au Texas, et sert de qualification régionale pour la Coupe du monde de 2019.

Le Canada disputera ses matchs à Edinburg, au Texas.

Le premier match du Canada face à la Jamaïque aura lieu vendredi 5 octobre, suivi du match contre le Costa Rica lundi 8 octobre et celui contre Cuba jeudi 11 octobre.

Après la phase préliminaire, tous les matchs seront disputés à Frisco, Texas.

Les pays gagnants des matchs de demi-finale dimanche le 14 octobre se qualifieront automatiquement pour la Coupe du Monde de 2019, de même que l’équipe remportant le match pour la troisième place prévu mercredi le 17 octobre.

La finale aura lieu mercredi le 17 octobre, et déterminera le champion continental.

Le pays qui se classera qui quatrième rang devra affronter l'Argentine dans un match éliminatoire. Le gagnant de la rencontre aura son billet pour la France.

Les Canadiennes sont actuellement au 4e rang mondial, alors que le Costa-Rica est 33e, la Jamaïque 71e et Cuba 85e.

Elles n'ont accordé qu'un but à la Jamaïque en six matchs depuis 1991, alors qu’elles en ont marqué 46. Le dernier match face à la Jamaïque remonte à 2007.

Les Canadiennes ont remporté leurs 12 matchs face au Costa Rica depuis 1991, incluant deux matchs en 2017.

Les Canadiennes ont affronté Cuba une seule fois, lors de son deuxième match des qualifications olympiques de la CONCACAF en 2012. Le Canada avait alors remporté le match 2-0.

« Nous sommes contents du tirage au sort, et nous avons hâte de nous diriger vers le Texas pour la compétition, a expliqué l’entraîneur Kenneth Heiner-Møller. Chacune des équipes que nous allons affronter apportera une dynamique différente, et c’est bon pour nous alors que nous continuons à bâtir des stratégies et à accroître notre flexibilité tactique. »

« Nous voulons utiliser ce tournoi comme une opportunité de tester nos systèmes et notre environnement d’équipe afin de donner à nos joueuses les meilleures opportunités d’avoir du succès », a-t-i ajouté.

Dans l'autre groupe, Les Américaines (no1 au monde) affronteront Mexico (25e), Trinidad et Tobago (50e) et Panama (sans classement car inactif depuis plus de 18 mois).

Rappelons que les Canadiennes disputent en ce moment une série de deux matchs amicaux contre l'équipe nationale du Brésil.

Elles ont remporté le premier match 1 à 0 à Ottawa. Le deuxième match a lieu mardi.