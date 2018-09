Un texte de Michel Chabot

Les Buccaneers, comme les autres équipes de la ligue, avaient jusqu’à 16 h samedi pour réduire leur formation à 53 joueurs. Mais Auclair n’était pas nerveux à l’approche de l’heure limite.

« En fait, si tu ne te fais pas appeler, tu es dans l’équipe. Personne ne m’a appelé, je me suis dit ‘’OK, c’est confirmé’’.

Fort de huit matchs en 2017, dont trois comme partant, le Beauceron de 26 ans voyait que les signes ne mentaient pas.

De la façon dont le plan de jeu est fait et de la façon dont j’étais utilisé, je savais déjà pas mal que je faisais l’équipe. Mais on ne le sait jamais vraiment. À la dernière seconde, il pourrait y avoir un changement, l’équipe pourrait vouloir garder plus de secondeurs et couper ailleurs. Antony Auclair

Aspirant à devenir l’un des bons joueurs de la ligue à sa position, Auclair dit s’être amélioré depuis l’année dernière. Déjà reconnu pour son habileté à bloquer, il a développé sa mobilité sur le terrain.

« Pendant le camp d’entraînement, j’ai fait beaucoup de progrès. J’avais à travailler sur mes tracés de passes. Et je pense que c’est une chose que j’ai réussi à améliorer et dont je suis plus confiant. Ça n’a peut-être pas paru durant les matchs préparatoires, parce que je n’ai pas eu la balle souvent dans ma direction, mais mes tracés étaient vraiment meilleurs. »

Cela dit, O.J. Howard et Cameron Brate sont les deux ailiers rapprochés les plus en vue chez les Bucs. Ils ont chacun réussi six touchés au cours de la précédente saison. Antony Auclair reconnaît que ce n’est pas particulièrement pour capter des ballons qu’on fait appel à lui.

« Nous sommes tous utilisés d’une façon différente. O.J. est le tight end le plus complet que nous avons. Il est tellement vite et très bon sur les blocs aussi. Cameron Brate est plus utilisé comme receveur, malgré le fait qu’il peut bloquer aussi. Moi mes forces c’est comme bloqueur donc on m’utilise sur certains jeux. Oui, je vais avoir des tracés de passes de temps en temps, mais on paye Cameron un gros montant d’argent pour qu’il coure des tracés donc… »

Allan Cross complète le quatuor de gros ailiers de l’équipe floridienne, mais on se sert de lui surtout comme centre arrière.

Plus gros, plus rapide

Ayant fait ses débuts professionnels à 116 kg (256 lb), c’est maintenant à 122 kg (270 lb) que le numéro 82 des Buccaneers fait osciller la balance. Le jeune homme de 1,98 m (6 pi 6 po) affirme qu’il a pris du muscle naturellement.

« Oui, à l’université on s’entraîne, mais ici, on n’a pas le choix de faire trois à quatre entraînements par semaine donc, musculairement, j’ai réussi à maintenir une croissance depuis la saison dernière et pendant l’été.

Je n’ai pas changé mon alimentation, mais je mange mieux et on a accès à tellement de bonne nourriture ici. Quand tu étudies, tu as moins d’argent et les épiceries sont moins grosses. Antony Auclair

Auclair a cependant l’intention de maintenir le même poids dans le futur afin de ne pas nuire à la vitesse de ses déplacements.

« C’est parfait comme poids en ce moment. Ma rapidité de jeu a augmenté, je l’ai senti pendant les matchs préparatoires que j’étais en forme. »

C’est à La Nouvelle-Orléans qu’Auclair et ses coéquipiers amorceront leur saison dimanche. Les Buccaneers espèrent faire mieux que lors de la campagne précédente alors qu’ils n’ont remporté que 5 de leurs 16 matchs.

Ils devront toutefois jouer leurs trois premiers matchs sans le quart-arrière Jameis Winston, suspendu en raison d'un incident à caractère sexuel. Ryan Fitzpatrick le remplacera au cours de cette période.