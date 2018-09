La 14e tête de série a renversé la Slovaque Dominika Cibulkova en deux manches de 6-1 et 6-3, lundi, à New York.

L'athlète de 23 ans, quart-de-finaliste aux Internationaux d'Australie et demi-finaliste à Roland-Garros plus tôt cette saison, affrontera la Russe Maria Sharapova (no 22), ancienne première raquette mondiale, ou l'Espagnole Carla Suarez Navarro (no 30) pour une place dans le dernier carré.

Après les qualifications de la lauréate sortante Sloane Stephens et de Serena Williams, trois Américaines sont toujours en course pour le dernier titre du grand chelem de l'année.

