« Ç’a… été difficile à l’extrême de quitter une organisation au sein de laquelle j’ai joué un grand rôle », a déclaré le nouveau joueur de troisième but des Indians de Cleveland.

J’ai eu des années de qualité que je n’oublierai jamais. Mais, aussi, j’ai hâte d’aider cette équipe à gagner et à progresser. Josh Donaldson

Vendredi dernier, les Blue Jays ont échangé le joueur par excellence de 2015 aux Indians contre un joueur à être nommé plus tard. La formation ontarienne continue ainsi un processus de reconstruction au cours duquel elle a coupé les ponts avec ses plus grandes vedettes des saisons 2015 et 2016.

Donaldson était tenu à l’écart du jeu depuis la fin mai en raison d’une blessure à un mollet. Il a joué un match de remise en forme avec la filiale de Dunedin, dans la classe A, permettant ainsi aux Jays de le soumettre au ballottage et d’ensuite l’échanger vendredi avant l’heure limite.

« Si j’avais écrit un livre, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais j’espère que l’histoire aura un dénouement heureux », a renchéri celui qui deviendra joueur autonome à la fin de la campagne.

Donaldson n’a pas précisé quand il reviendra au jeu, mais a laissé entendre que ce serait pour bientôt.

« Je me sens très bien en ce moment, a dit celui qui s’est entraîné avec les Indians dimanche.

« Je préfère ne pas en parler et que vous en jugiez par vous-mêmes en me regardant. »

Retrouvailles

À Cleveland, Donaldson retrouve Edwin Encarnacion, ancien cogneur des Blue Jays qui a signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Indians, en 2016.

« Nous avons de bons souvenirs ensemble en tant que coéquipiers. Et je suis sûr, si vous lui demandiez aussi, que nous sommes enthousiastes à l’idée d’en créer de nouveaux. »

La fin de l’histoire à Toronto est loin d’être parfaite, mais Donaldson est heureux de se retrouver à Cleveland.

« J’étais excité parce que les joueurs que vous avez dans ce vestiaire ont été capables de connaître du succès au fil des ans. Je suis aussi excité en pensant à mes statistiques dans ce stade. Si vous les regardez, vous verrez qu’elles sont assez bonnes. Je suis content de jouer là où j’ai eu du succès. »

À 32 ans, Donaldson ne revendique qu’une moyenne au bâton de .234 cette saison. Il n’a frappé que 5 circuits et produit 16 points. Inactif depuis le 28 mai, il avait aussi été blessé à une épaule et n’avait pu jouer entre le 11 avril et le 2 mai.