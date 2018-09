Deuxième au classement avant le Grand Prix d'Italie, Farina avait gagné la course disputée à Monza.

Fangio avait dû abandonner, trahi par son moteur. Même son de cloche du côté d'Ascari à la suite d'une casse moteur.

Farina avait remporté le titre par un petit avantage de trois points sur Fangio grâce à trois victoires (Grande-Bretagne, Suisse et Italie) au terme d'une saison de sept épreuves (six grands prix en Europe et les 500 milles d'Indianapolis).

Alfa-Roméo avait gagné cette année-là les six grands prix : trois avec Fangio, trois avec Farina.

Au total, 14 équipes (4 d'usine et 10 indépendantes) avaient participé aux épreuves européennes.

Farina est à ce jour le seul pilote de l'histoire de la F1 à avoir remporté le titre dans son pays.