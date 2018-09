Cette démarche ouvre la voie à l'organisation d'un référendum que surveillera de près la Chine.

La Chine revendique la souveraineté sur l'île qui est dirigée par un régime rival depuis 1949, et est particulièrement sensible aux questions de nom, d'emblèmes et de drapeaux lors d'événements internationaux.

Ll'île de Taïwan est obligée de concourir aux Jeux olympiques et à d'autres événements sportifs internationaux sous la bannière Taipei chinois.

Une organisation appelée Team Taiwan Campaign pour les JO de 2020 à Tokyo a rassemblé plus de 520 000 signatures, soit bien plus que les 280 000 requises pour soumettre une question à un référendum.

Si la Commission électorale centrale entérine ces signatures, un référendum aurait lieu le 24 novembre en même temps que des élections locales.

Si 25% des 19 millions d'électeurs taïwanais votaient oui, et pourvu que le nombre de voix favorables dépasse celui des non, le gouvernement devra rédiger un projet de loi et le soumettre au Parlement.

« J'espère que la communauté internationale continuera à se préoccuper de la situation de Taïwan afin que nous soyons équitablement traités », a expliqué Chi Cheng, la première médaillée olympique taïwanaise (bronze sur 80 m haies aux Jeux de 1968, à Mexico), qui co-dirige la campagne.

La campagne a déjà suscité la colère du gouvernement chinois.

Le Bureau chinois des affaires taïwanaises a prévenu que Taipei « devra avaler ses propres fruits amers ».

Les relations entre la Chine et Taïwan se sont détériorées depuis l'élection en 2016 à la présidence de Taïwan de Tsai Ing-wen, qui refuse de reconnaître le « principe de la Chine unique ».