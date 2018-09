La saison dernière, la sacro-sainte NFL a perdu plus d’un demi-million de clients aux guichets. Cette la saison, la MLB enregistre une perte moyenne d’un peu plus de 1300 partisans par match. Ce n’est pas rien. Plus près de chez nous, l’Impact et les Alouettes sont constamment à la merci de leurs résultats sur le terrain. Saison après saison, rien ne leur semble acquis en matière de ventes de billets.

Même le hockey, que bien des observateurs aiment comparer à une religion, commence à montrer des signes de faiblesse. Lors des séries éliminatoires de 2017, alors qu’ils n’étaient qu’à une victoire de la finale de la Coupe Stanley, les Sénateurs d’Ottawa ne parvenaient pas à remplir leur amphithéâtre. L’automne suivant, pour tenter de créer une rareté, la direction de l’équipe a tout simplement décidé de retirer 1500 sièges du Centre Canadian Tire.

Au même moment, à Montréal, on a enregistré un nombre étonnant de sièges vides la saison dernière. Et à en juger par les rabais et les promotions très combatives que déploie le CH avant même d’avoir disputé un match, l’organisation travaille extrêmement fort pour stopper la glissade en vue de la prochaine campagne. Ce n’est pas dans les habitudes de la maison.

Le printemps dernier, ce n’est d’ailleurs pas passé inaperçu quand Geoff Molson a profité de la conférence de presse de fin de saison pour répéter que « l’expérience client » (concessions alimentaires, ambiance, etc.) allait être considérablement rehaussée au Centre Bell à compter de la saison 2018-2019.

Bref, la clientèle est plus exigeante que jamais.

***

C’est dans ce contexte très particulier que Stephen Bronfman et ses associés cogitent le retour des Expos ainsi que la construction d’un nouveau stade au centre-ville. Compte tenu des sommes en jeu (autour de 2 milliards pour l’acquisition d’une équipe et la construction d’un stade), dire qu’il s’agit d’un « intéressant défi » est un euphémisme.

Si le classique film de baseball Field of Dreams avait été produit en 2018 plutôt qu’en 1989, la plus célèbre réplique de cette oeuvre, « Construisez-le et ils viendront », serait probablement « Construisez-le comme il le faut, et ils viendront probablement ».

En mai dernier, afin de mettre toutes les chances de leur côté, les promoteurs du retour des Expos ont innové en organisant des rencontres avec des groupes cibles. Ces rencontres, menées par des consultants spécialisés en matière de sport-spectacle, ont permis de dégager certaines pistes. Les amateurs interrogés ont clairement identifié leur penchant, notamment, pour un stade intimiste et d’allure traditionnelle.

D’autres consultations se sont poursuivies jusqu’à la fin de juillet, alors que les promoteurs des Expos ont fait circuler un sondage en ligne auquel toute la population était invitée à participer.

Si ce stade finit un jour par être construit, personne ne pourra dire que les artisans de ce mégaprojet n’auront pas fait leurs devoirs.

***

Cela dit, le projet des Expos pique la curiosité de bien des experts de la mise en marché du sport. À leurs yeux, construire un beau stade ne suffira pas. M. Bronfman et ses associés devront trouver une façon de lui donner un cachet particulier. Ils devront créer une atmosphère festive en y greffant des éléments de divertissement distincts de ce qui se passe sur le terrain.

À titre d’exemple, au Minute Maid Park des Astros de Houston, un train défile derrière la clôture du champ extérieur chaque fois qu’un joueur de l’équipe locale réussit un circuit. Au Miller Park de Milwaukee, la mascotte des Brewers s’engage dans une glissade géante chaque fois qu’on célèbre une longue balle et, entre les manches, la foule apprécie toujours les fameuses courses que se livrent des types déguisés en saucisses(!). Au Petco Park de San Diego, au lieu de démolir une ancienne usine adjacente au terrain, on a préservé l’édifice pour y aménager des loges, des boutiques, un restaurant ainsi que des sièges offrant une perspective unique sur le toit. Cette imaginative architecture procure au stade une signature unique.

Guillaume Fortier fait partie des experts qui s’intéressent de près au cachet que revêtira l’éventuel stade des Expos.

Fortier est gestionnaire de compte chez le Canadien de Montréal. Il y a une vingtaine d’années, avant de s’occuper de la clientèle du CH, il travaillait au service des ventes des Expos. Je l’avais connu alors que Claude Brochu tentait de vendre des sièges et des briques pour compléter le financement d’un nouveau stade de baseball. À l’époque, il s’agissait probablement du job de vendeur plus difficile dans le sport professionnel. Aujourd’hui, cette vaste expérience lui donne toutefois une perspective unique sur le marché montréalais.

***

« Je peux vous l’affirmer, vendre 81 matchs à domicile sera un défi énorme pour une organisation sportive à Montréal. Auprès de la clientèle d’affaires et des touristes, un stade de 35 000 places dans Griffintown, aux abords du canal Lachine, sera extraordinaire et vendeur au possible. Toutefois, quand l’effet de nouveauté se sera estompé, ce nouveau stade devra aussi miser sur d’autres atouts pour créer une ambiance et attirer les amateurs un peu moins passionnés », estime Guillaume Fortier.

La suggestion de ce mordu de baseball? Que les architectes prévoient un espace au-dessus de la clôture du champ extérieur pour aménager une vaste piscine chauffée (offrant une vue sur le terrain) entourée d’une agréable terrasse, desservie par un bon service de restauration et même animée par un bon disc jockey avant et après les matchs.

Des partisans des Jaguars regardent un match éliminatoire contre les Bills en janvier 2017. Photo : Getty Images/Scott Halleran

Dans la NFL, les Jaguars de Jacksonville ont aménagé une installation semblable récemment et l’expérience s’avère un vif succès. On retrouve aussi une piscine et un spa de petite dimension au stade des Diamondbacks de l’Arizona, dans la MLB, mais Guillaume Fortier imagine quelque chose de plus substantiel.

« J’imagine un endroit où le prix des billets se situerait entre 30$ et 50$ et pouvant accueillir de 500 à 1000 personnes dans une ambiance absolument électrisante. La piscine pourrait être recouverte et faire place à des sièges en avril et en septembre, lorsqu’il fera plus froid », explique-t-il.

« Montréal est une ville reconnue pour son ambiance festive et cette particularité serait ainsi mise en valeur auprès des partisans du reste du continent. Ça permettrait aussi à l’équipe d’attirer au stade des curieux qui ne sont pas nécessairement des mordus de baseball et, en même temps, ça rajeunirait la clientèle. Les Expos devront trouver des moyens d’attirer les jeunes, car il y a toute une génération qui ne sait pas ce que ça représente d’avoir un club de la MLB à Montréal. »

Pourquoi pas? Un brin de folie ne ferait certainement pas de mal.

Cette fameuse piscine pourrait aussi s’avérer un beau clin d’oeil à l’histoire des Expos. Les partisans de la première heure se souviendront que la piscine municipale du parc Jarry, située tout juste derrière la clôture du champ droit, a marqué les premières années d’existence de l’équipe. De nombreux circuits ont abouti à cet endroit, au milieu des baigneurs.

Chose certaine, si les Expos avaient existé cette saison, avec l’été aride que nous venons de connaître, cette piscine imaginée par Guillaume Fortier aurait probablement été section la plus populaire et la plus visible du nouveau stade. Elle aurait peut-être même été fréquentée par les gens du quartier les jours et les soirs où il n’y aurait pas eu de matchs.

L'ancien stade de baseball du parc Jarry, avec la piscine de l'autre côté de la clôture du champ droit Photo : Archives de la Ville de Montréal

***

Depuis quelques années, le projet de retour des Expos refait surface dans les médias vers la fin du mois de mars, quand les Blue Jays arrivent à Montréal pour disputer leurs derniers matchs préparatoires. Le reste de l’année est plutôt tranquille.

Or, quelque part cet automne, il semble que les promoteurs du projet aient l’intention de faire le point, d’expliquer où ils en sont et quelles leçons ont été tirées des consultations tenues auprès de la population au cours des derniers mois. Ça risque d’être intéressant.

En attendant, et je le vois régulièrement dans ma boîte de courriels, cette ouverture d’esprit fait en sorte que des experts comme Guillaume Fortier, qui ne sont pourtant absolument pas mêlés au projet, se sentent interpellés et lèvent la main pour partager des idées qui sont souvent extrêmement intéressantes.