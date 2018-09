L’Espagnol de 32 ans, en quête d’un quatrième trophée à Flushing Meadows après ceux soulevés en 2010, 2013 et 2017, affrontera en quarts l’Autrichien Dominic Thiem, no 9 mondial, dans une reprise de la finale du dernier Roland-Garros.

Deux jours après son combat de près de quatre heures et demie contre le jeune Russe Karen Khachanov, où Nadal avait évité de justesse une cinquième manche, on se demandait comment allait se comporter le Majorquin, et en particulier son genou droit, soigné deux fois vendredi.

Sur le court Arthur-Ashe, Nadal a joué sans bandage, et manifestement sans gêne dans ses déplacements et ses appuis. Mais le tranquille vainqueur des deux premières manches s’est fait surprendre dans la troisième par l’élévation du niveau de jeu de Basilashvili. Le Géorgien de 26 ans s’est mis à enchaîner les revers gagnants, et il en a frappé 22, pour un total de 56 coups gagnants.

Revenu à deux manches à une, le 37e joueur mondial a donné une dernière fois du fil à retordre au meilleur du monde quand il a ramené le pointage à 3-3 après avoir écarté deux balles de 4-1. Il a cependant permis à Nadal de reprendre sa marche en avant pour conclure la rencontre après quasiment 3 h 20 min.

Dominic Thiem sert à Kevin Anderson. Photo : Associated Press/Andres Kudacki

Thiem maîtrise Anderson

Dominic Thiem a obtenu une qualification attendue pour les quarts de finale à la suite d'une victoire de 7-5, 6-2 et 7-6 (7/2) contre Kevin Anderson.

Thiem n'avait jamais franchi le quatrième tour dans une compétition du grand chelem n'étant pas disputé sur la terre battue de Roland-Garros. Voici la chose faite après ce triomphe en trois manches.

L'Autrichien classé neuvième tête de série avait été stoppé en huitièmes de finale à six reprises, dont trois à Flushing Meadows (2014, 2016 et 2017), lors de tournois majeurs.

Anderson (no 5) perdra 1020 points au classement de l'ATP après ce revers, et du coup quelques échelons. Celui qui avait baissé pavillon en finale l'an dernier devant Rafael Nadal (no 1) occupe actuellement le 5e rang mondial.

Le Sud-Africain n'a pas eu la moindre occasion de bris durant la rencontre.

Thiem a produit 42 coups gagnants contre seulement 13 fautes directes.

Plus de détails à venir.