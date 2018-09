Le premier tour de la course a été marquée par un accrochage entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

Hamilton a surpris Vettel dans la Variante della Roggia (virage 3), qui a touché la Mercedes-Benz avant de partir en tête à queue. Il a été relégué en fond de peloton, alors que Hamilton a pu continuer.

L'aileron avant de la Ferrari a été endommagé dans l'accrochage, et Vettel a dû rentrer aux puits pour changer de museau.

L'aileron cassé de la Ferrari de Sebastian Vettel au premier tour du Grand Prix d'Italie Photo : Getty Images/Lars Baron

Kimi Raikkonen a mené l'épreuve dans sa Ferrari jusqu'au 45e tour, mais avec des pneus qui se dégradaient, Hamilton l'a dépassé au freinage du virage 1 pour prendre le commandement de l'épreuve.

Après la séquence d'arrêts aux puits, Valtteri Bottas, en première place provisoire, a parfaitement joué son rôle de coéquipier quand il a imposé un faux rythme en milieu d'épreuve pour permettre à Hamilton de revenir sur Raikonnen.

Bottas a ensuite fait son arrêt, avec le sentiment du devoir accompli. Hamilton a dépassé Raikkonen avec 9 tours à faire, au freinage du premier virage, et a filé vers la victoire.

« Pour mon 100e podium en F1, j'aurais préféré gagner, a dit Raikkonen. J'ai fait mon possible pour tenir tête à Lewis, mais à la fin, mes pneus étaient morts. »

Derrière Kimi Raikkonen, Max Verstappen dans sa Red Bull a passé la ligne d'arrivée en 3e position.

Le Néerlandais a toutefois été pénalisé de 5 secondes pour une manoeuvre litigieuse au 43e tour, et il a été rétrogradé à la cinquième place.

C'est Valtteri Bottas qui a hérité de la 3e place, récompensé pour ses efforts.

« Je savais que la bagarre serait compliquée. Il y avait énormément de pression de tous les côtés, a dit Hamilton. Dépasser Sebastian a clairement été un tournant important, a-t-il ajouté. Ça m'a permis de me concentrer sur ce qui se passait à l'avant. »

Avec cette victoire, Hamilton se donne une priorité de 30 points sur Vettel, son rival au championnat, qui a fini la course au 5e rang, et qui a été classé 4e après le déclassement de Verstappen.

« Il n'y avait aucune place pour passer. C'était impossible d'éviter le contact, et je suis parti en tête-à-queue, a commenté Vettel. Ça a été une course difficile. »

Les points de Stroll

Lance Stroll, parti de la 10e place sur la grille, a pû marquer deux points en terminant 9e.

Lance Stroll derrière Esteban Ocon à Monza Photo : Getty Images/Mark Thompson

Il a roulé dans le top 10 pendant plus de 30 tours. Puis après la séquence d'arrêts aux puits, il a glissé au 13e rang.

Mais il a pu dépasser successivement son coéquipier Sergey Sirotkin (lors de l'arrêt aux puits du pilote russe), Marcus Ericsson (Sauber) et Nick Hülkenberg (Renault) en piste.

« Une super fin de semaine. Hier, c'était bien, mieux que bien. Aujourd'hui, on a fait le job. Ce point, il goûte très bon », a résumé Stroll.

Et il a hérité d'un deuxième point trois heures après l'arrivée avec la disqualification de Romain Grosjean (Haas) qui a fini 6e, mais dont la voiture n'était pas conforme.

La direction de course a confirmé le disqualification du pilote français et la FIA a publié le classement final de la course, avec Stroll en 9e place et son coéquipier Sergey Sirotkin en 10e place.

Le pilote russe marque donc son premier point de la saison.

« Il faut saisir les opportunités quand elles se présentent, a ajouté le Québécois. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, je prends les choses week-end par week-end. Je suis pilote avant tout.

« Je vais à Singapour avec une attitude positive. J'ai une très bonne relation avec tout le monde chez Williams. Nous restons très proches, et nous allons finir la saison en beauté », a conclu Lance Stroll.

Le Français Esteban Ocon peut donc espérer garder son volant chez Racing Point Force India jusqu'à fin de la saison, lui qui a passé la ligne d'arrivée en 7e place à Monza, dimanche, au terme d'une course qu'il a qualifiée de « fantastique ».

Avec la disqualification de Grosjean, Ocon remonte lui aussi d'une place, son coéquipier Sergio Pérez aussi. Ce qui veut dire que l'équipe Racing Point Force India a marqué à Monza 14 points.

Ça fait 32 points en deux courses. Lawrence Stroll ne pouvait pas rêver à meilleur départ...

Grosjean disqualifié

La direction de course a reçu une plainte officielle de l'équipe Renault estimant le fond plat de la monoplace Haas de Romain Grosjean non-conforme.

La direction de course a donné raison à Renault, après avoir constaté que les angles des extrémités avant du fond plat de la monoplace du Français n'étaient pas réglementaires.

La FIA avait prévenu l'équipe américaine de l'illégalité de ses voitures, et qu'elle s'exposait à Monza à des réclamations des autres équipes. Ce qu'a fait Renault dimanche, après avoir pris des photos de la Haas sur la grille de départ.

L'équipe Haas a décidé de faire appel de la décision. Si l'équipe américaine gagne sa cause en appel, Grosjean sera réinséré dans le classement à la 6e place.

Renault et Haas sont au coude à coude au classement des constructeurs. Après le déclassement de Grosjean, Renault reprend le 4e rang du classement.

Résultats du Grand Prix d'Italie:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) en 1 h 16:54.484 à la moyenne de 239,299 km/h

2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) à 8,705

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 14,066

4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 16,151

5. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) à 18,208 (rétrogradé après une pénalité de 5 secondes)

6. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes-Benz) à 57,761

7. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes-Benz) à 58,678

8. Carlos Sainz fils (ESP/Renault) à 1:18,140

9. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

10. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

11. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) à 1 tour

12. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) à 1 tour

13. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1 tour

14. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) à 1 tour

15. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) à 1 tour

16. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour

Meilleur tour en course: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:22,497 au 30e tour

Abandons:

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda): accident 1e tour

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault): problème mécanique 10e tour

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull): moteur 24e tour

Disqualification: Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)