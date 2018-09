Le premier tour de la course a été marquée par un accrochage entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Vettel est parti en tête à queue et a été relégué en fond de peloton, alors que Hamilton a pu continuer.

Kimi Raikkonen a mené l'épreuve dans sa Ferrari jusqu'au 45e tour, mais avec des pneus dégradés, Hamilton l'a dépassé pour prendre le commandement de l'épreuve.

Après la séquence d'arrêts aux puits, Valtteri Bottas, en première place provisoire, a parfaitement joué son rôle de coéquipier quand il a imposé un faux rythme en milieu d'épreuve pour permettre à Hamilton de revenir sur Raikonnen.

Bottas a ensuite fait son arrêt, avec le sentiment du devoir accompli.

Hamilton l'a emporté devant Kimi Raikkonen et Max Verstappen dans sa Red Bull.

Lance Stroll, parti de la 10e place sur la grille, a pû marquer un point en terminant 10e.

