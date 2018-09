Emelin a paraphé une entente de trois ans dont les termes financiers n'ont pas été divulgués.

Il retrouvera David Desharnais, qu'il a côtoyé durant six saisons avec le Canadien de Montréal, dans la formation dirigée par Bob Hartley.

Il s'agira d'un retour dans la KHL pour Emelin. L'athlète de 32 ans avait revêtu le gilet de l'Ak Bars de Kazan pendant quatre campagnes, de la saison 2008-2009 à 2012-2013 avec une pause en 2011-2012 pour son baptême avec le Tricolore.

Il était retourné à Kazan pour un ultime tour de piste (2012-2013) durant le dernier lock-out dans le circuit Bettman.

Emelin avait été choisi par les Golden Knights de Vegas au cours du repêchage d'expansion en juin 2017, avant d'être échangé aux Predators de Nashville 10 jours plus tard à l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

Le Russe a inscrit 9 points, dont 1 but, et affiché un différentiel de +9 en 76 rencontres dans la capitale du country. Il a enregistré 15 réussites et 66 mentions d'assistance en 456 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Canadien avait fait de l'arrière robuste son deuxième choix lors du repêchage de 2004. Il avait été sélectionné au 84e rang (3e tour). Kyle Chipchura, au 18e échelon (1er tour), avait été le premier joueur nommé par le Tricolore.