Le calendrier préparatoire étant chose du passé, les organisations du circuit Goodell avaient jusqu'à samedi après-midi pour réduire leurs effectifs à 53 joueurs. Les Buccaneers n'ont pas échappé à cette diminution de personnel.

Trois ailiers rapprochés ont vu la porte de sortie leur être indiquée, soit Tanner Hudson, Austin Johnson et Matt Weiser, tandis qu'un quatuor composé d'Auclair, Alan Cross, Cameron Brate et O.J. Howard a conservé ses épaulières.

Chacun d'eux a fait partie de la formation des Buccaneers en 2017.

Brate et Howard sont pressentis pour obtenir plus de temps de jeu que leurs homologues Auclair et Cross en tant que receveurs de passes. Ces derniers devraient quant à eux être davantage utilisés pour veiller au bien-être du quart-arrière ou bien créer des corridors de course pour les différents demis offensifs.

L'ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval a disputé huit rencontres, dont trois départs, à sa première campagne dans la NFL. Il a capté 2 ballons pour des gains de 25 verges, sans toutefois parvenir à atteindre la zone des buts.

Les Buccaneers amorceront leur saison le 9 septembre à l'étranger face aux Saints de La Nouvelle-Orléans. Des affrontements contre les Eagles de Philadelphie, les Steelers de Pittsburgh et les Bears de Chicago suivront leur rencontre inaugurale.

Les trois premiers adversaires de la troupe de Dirk Koetter ont intégré le tableau éliminatoire à l'hiver 2018 après avoir décroché un titre de division.

Les Bears forment pour leur part l'une des équipes les plus améliorées par rapport à l'année dernière, notamment grâce aux ajouts de Trey Burton, Taylor Gabriel, Khalil Mack, Allen Robinson et Roquan Smith, sans oublier la nomination du nouvel entraîneur-chef Matt Nagy.

Les Buccaneers profiteront ensuite d'une semaine de congés bien méritée après avoir disputé un premier quart de calendrier relevé.