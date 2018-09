J.T. Realmuto a cogné son 18e circuit de la saison et Brian Anderson a produit deux points pour les Marlins, qui ont mis un terme à leur séquence de quatre défaites.

Chen (6-9) a accordé un point en trois coups sûrs. Il a également retiré sept frappeurs sur des prises sans accorder de but sur balles.

Prado, qui a été contraint de rater quelques semaines d'activités en raison d'une blessure aux quadriceps, a permis à la formation de Miami de prendre l’avance 6-1 lorsqu'il a frappé un double au centre gauche en cinquième manche.

Justin Smoak a cogné une longue balle de deux points pour les Blue Jays, son 23e circuit de la saison, en neuvième.

Le ballon-sacrifice d'Anderson et le circuit de Realmuto ont aidé les locaux à se forger une avance de 2-0.

Randal Grichuk a inscrit les Blue Jays au pointage avec un ballon-sacrifice en quatrième.

Anderson a par la suite obtenu un but sur balles alors que les sentiers étaient remplis pour faire 3-1, avant que Prado frappe son double.

Marco Estrada (7-11) a concédé huit coups sûrs et six points en quatre manches et un tiers de travail.