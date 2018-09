Roger Federer a parfaitement négocié la menace Nick Kyrgios (30e).

Sous les yeux de ses quatre enfants, le numéro 2 mondial a signé 51 coups gagnants pour seulement 24 fautes directes et n'a eu besoin que de 1 heure 44 minutes pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Kyrgios, extrêmement percutant au service en début de match, s'était pourtant montré menaçant le premier, quand il a mené 0-40, puis a obtenu une quatrième balle de bris sur le service du Suisse, à trois jeux partout dans la première manche.

Une fois sauvées, Federer n'a plus été confronté à aucune autre dans la partie.

Kyrgios avait fait parler de lui plus tôt cette semaine. L'arbitre Mohamed Lahyani avait quitté son siège pour lui donner des mots d'encouragement dans son match contre Pierre-Hughes Herbert. Après une enquête de la USTA, Lahyani a été blanchi.

Le Suisse aux 20 couronnes en grand chelem affrontera l'Australien John Millman (55e) pour une place en quarts de finale.

À désormais 37 ans, Federer, titré sans discontinuer entre 2004 et 2008, cherche à mettre fin à 10 ans de disette à New York, un mois et demi après s'être fait surprendre dès les quarts de finale sur son gazon chéri de Wimbledon.

Autres résultats (3e tour) :