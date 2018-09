Un texte de Philippe Crépeau

C'est l'avis du directeur général de l'équipe.

« À l'heure actuelle, nous allons conserver les deux pilotes que nous avons, et tenter de marquer autant de points que possible. Nous allons essayer de faire ça jusqu'au Japon », a précisé Otmar Szafnauer dans le paddock de Monza.

On peut donc écrire que Lance Stroll ne rejoindrait son père qu'après le Grand Prix du Japon, le 7 octobre, au plus tôt. C'est possible, mais peu probable.

En tout cas, le patron de l'équipe Racing Point Force India n'est pas chaud à l'idée.

« Peu importe qui vous êtes, si vous changez d'équipe comme ça (en cours de saison), vous devez apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Et on va réaliser des courses qui ne seront pas optimales. »

Autrement dit, Lance Stroll aurait du mal à marquer des points cette saison dans la VJM11. Or, Racing Point Force India en a besoin, elle qui n'a commencé à marquer des points qu'en Belgique.

Les deux pilotes ont marqué 18 points à Spa-Francorchamps. Et d'autres sont à venir. L'équipe veut terminer le plus haut possible au classement des constructeurs de la saison 2018 pour aller chercher les primes (en dollars) qui s'y attachent.

Si Otmar Szafnauer était dans les souliers de Lawrence Stroll, il sait ce qu'il ne ferait pas : « Je ne prendrais pas de décision hâtive », a-t-il affirmé.

De plus, chaque pilote est lié contractuellement à son équipe.

« J'imagine que Lance a un contrat avec Williams. Il faut donc l'en libérer, rappelle M. Szafnauer. Je ne maîtrise pas l'aspect juridique [du transfert]. Et Esteban (Ocon) aussi a un contrat. Ce que je maîtrise, je le fais, c'est pour cela que nous avons moulé le siège. Au cas où.

« Mais à l'heure actuelle, nous allons probablement garder les mêmes pilotes pour le reste de l'année », a précisé M. Szafnauer.

Lance Stroll rejoindrait donc Racing Point Force India dans le courant de l'hiver, ce qui lui donnera le temps de découvrir le nouvel environnement.

Mais il était important qu'il passe par l'usine, ce qu'il a fait mardi, pour configurer la voiture de 2019, en cours de conception, à sa mesure.

« Nous voulions nous assurer de ne plus rien avoir à changer pour lui sur la voiture de 2019, a expliqué le directeur technique Andy Green à motorsport.com. Il y a plusieurs choses que nous devons changer, ce que nous avons remarqué juste à temps. »

La voiture de la saison 2019, qui aura un nouveau nom, sera donc dessinée en tenant compte des mensurations du pilote québécois.

Le scénario le plus plausible qui se dessine pour Lance Stroll est un départ en grand prix avec Force India au début de la saison 2019, en Australie le 17 mars.