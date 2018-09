Le quotidien Chosun Ilbo soutient que le gouvernement de la province demeure aux prises avec des problèmes comme des salaires non versés et des installations vides, quelque six mois après les Jeux.

Les frais d’entretien d’infrastructures comme l’Anneau de glace et le Centre de hockey de Gangneung ou le Centre de glisse d’Alpensia s’élèveraient ainsi à 23,7 milliards de dollars canadiens jusqu’en 2022. La province a demandé au gouvernement coréen d’assumer 75 % de la facture, mais elle aurait essuyé un refus par crainte d’établir un précédent.

Des sous-traitants affirment aussi n’avoir pas reçu leur dû. Une entreprise a notamment organisé une conférence de presse, le mois dernier, pour exiger un montant de 9,3 milliards de dollars.

Un projet de centre commémoratif suscite également la controverse. Ses porteurs ont présenté un bâtiment de quatre étages, mais la province voudrait un projet de moindre envergure.

Le Comité international olympique avait pourtant indiqué en juillet que les chiffres à dévoiler à la fin du troisième trimestre révéleraient un surplus budgétaire de plusieurs millions de dollars pour Pyeongchang 2018.

« Nous savons que ces Jeux ont été rentables, ce qui est une excellente nouvelle », avait déclaré le directeur exécutif du CIO pour les Jeux olympiques, Christophe Dubi, au site Inside the Games.