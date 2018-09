Bertens était la 13e tête de série, alors que la Tchèque de 19 ans est classée 103e.

Vondrousova a commis 10 doubles fautes (sa rivale a dominé 6-4 pour les bris), mais Bertens a fait 43 fautes directes. Une seule de plus que son adversaire, en fait. Un aspect que Vondrousova voudra corriger au quatrième tour, face à Lesia Tsurenko ou Katerina Siniakova.

Madison Keys passe également à l'étape suivante, victorieuse 4-6, 6-1 et 6-2 contre Aleksandra Krunic, de la Serbie. L'Américaine a inscrit six bris et 42 coups gagnants.

En soirée, Maria Sharapova, reine du tournoi en 2006, va se frotter à Jelena Ostapenko, grande gagnante de Roland-Garros l'an dernier.

Suivra un match opposant Novak Djokovic à Richard Gasquet. Le Serbe a remporté le tournoi en 2011 et 2015.

En double, la Chinoise Yifan Xu et Gabriela Dabrowski, d'Ottawa, ont perdu 6-2 et 7-6 (2) devant l'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang, au deuxième tour.

Dabrowski et le Croate Mate Pavic, favoris du double mixte, vont affronter plus tard samedi un duo américain, Christina McHale et Christian Harrison.

Autres résultats

Carla Suarez (ESP/no 30) bat Caroline Garcia (FRA/no 6) 5-7, 6-4, 7-6 (7/4)