Valverde a surpris le champion du monde slovaque Peter Sagan en venant le déborder sur la ligne pour conforter son maillot vert du classement par points et sa 2e place au général, retranchant 10 secondes de bonification pour revenir à 37 secondes derrière Molard.

« Je suis plus vieux, mais je reste en forme, mentalement et physiquement, a dit Valverde, âgé de 38 ans. J'avais comme objectif de ne pas perdre de temps au classement, mais j'ai pu faire encore mieux. »

Le Néerlandais Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo) a pris la 3e place de ce sprint pour costauds.

Il s'agit d'un troisième podium pour Sagan au présent Tour d'Espagne, sans toutefois conclure sur la plus haute marche.

Les 52 premiers cyclistes à franchir la ligne d'arrivée, dont ne font pas partie les Canadiens Michael Woods (EF Education First-Drapac p/b Cannondale) et Antoine Duchesne (FDJ), ont été crédités d'un temps de 4 h 35 min 54 s.

Woods a bouclé l'épreuve en 4:38:20 au 116e échelon, tandis que son compatriote Duchesne a terminé 165e en 4:42:38.

Valverde fera figure de principale menace dimanche, tout juste avant la première journée de repos, pour tenter de déloger Molard du sommet du classement général.

La 9e étape, longue de 200,8 km entre Talavera de la Reina et la station de ski de La Covatilla, propose une ascension finale hors catégorie qui devrait faire des dégâts à près de 2000 m d'altitude.

« Demain, c'est une vraie étape de montagne. On va réellement voir qui peut prétendre à être sur le podium de cette Vuelta », a déclaré Valverde.

Woods et Duchesne accusent respectivement des retards de 18:53 et 1:15:39 sur Molard. Le premier occupe le 51e rang, le second pointe au 166e.