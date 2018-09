Les Bears ont envoyé leurs choix de premier tour en 2019 et en 2010, leur choix de troisième tour en 2020 et leur choix de sixième tour en 2019 aux Raiders pour faire l'acquisition de Mack, d'un choix de deuxième tour en 2020 et d'un choix conditionnel de cinquième tour en 2020.

Les Raiders ont procédé à cette transaction majeure puisqu'ils n'étaient pas en mesure de trouver un terrain d'entente avec Mack, à la recherche d'une juteuse prolongation de contrat.

Quelques heures après être passé aux Bears, Mack aurait apposé son nom au bas d'un contrat de six ans d'une valeur totale de 141 millions, dont 90 millions garantis, selon ce qu'a rapporté le journaliste du NFL Network Ian Rapoport.

L'équipe n'a toutefois pas confirmé cette entente.

Si ce contrat est confirmé, Mack deviendrait le joueur défensif le mieux payé de l'histoire de la NFL.

L'échange majeur Bears-49ers de 2017 Bears : 1er choix 2017 (2e)

: 1er choix 2017 (2e) 49ers: 1er choix 2017 (3e), 3e choix 2017 (67e), 4e choix 2017 (111e) et 3e choix 2018 (70e)

Ce n'est pas la première fois que le directeur général des Bears, Ryan Pace, échange plusieurs choix au repêchage afin d'acquérir un joueur qu'il affectionne particulièrement.

Il avait envoyé quatre sélections aux 49ers de San Francisco pour se hisser du 3e au 2e rang de l'encan 2017 et choisir le quart-arrière Mitchell Trubisky.

Mack viendra cimenter une unité défensive qui a enregistré 42 sacs lors de la dernière saison. Seulement six équipes à travers la NFL en ont obtenu davantage.

Le joueur défensif par excellence du circuit Goodell en 2016 a frappé les pivots adverses derrière la ligne de mêlée à 40,5 occasions depuis le début de sa carrière en 2014.

Quelques mois avant son baptême professionnel, il avait été repêché au 5e échelon par les Raiders, respectivement derrière Sammy Watkins, Blake Bortles, Greg Robinson et Jadeveon Clowney.

Le produit des Bulls de l'Université de Buffalo a déjà été nommé au Pro Bowl à trois reprises (2015, 2016 et 2017) et deux fois sur la première équipe d'étoiles de la NFL (2015 et 2016).

Les Bears amorceront la campagne le 9 septembre prochain à Green Bay, contre les Packers. Les Raiders seront quant à eux les hôtes des Rams de Los Angeles le lendemain.