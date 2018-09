Rose a fait fi des bourrasques au TPC Boston et il a obtenu des occasions d'oiselets sur 16 des 18 verts. Il a terminé sa journée en force avec trois oiselets à ses quatre derniers trous pour devancer par un coup l'Écossais Russell Knox et le Mexicain Abraham Ancer.

Tiger Woods a connu une journée en dents de scie lors d'une ronde de 72.

Rose n'a pas respecté le seuil de qualification lors du premier tournoi des éliminatoires de la Coupe FedEx, le week-end dernier.

Sixième au classement saisonnier, ses ennuis du week-end dernier ne lui ont pas fait très mal.

L'enjeu est plus important pour Knox et Ancer. Ils espèrent simplement se qualifier pour le tournoi suivant et prolonger leur saison.

Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 68 coups pour s'installer à égalité au 8e rang à -3.