Pendant que les Flames de Calgary ont réglé le dossier d’un joueur autonome avec compensation quand ils se sont entendus avec Noah Hanifin, plusieurs jeunes vedettes n’ont pas leur bout de papier, à deux semaines de l’ouverture des camps d’entraînement.

En plus de Nylander et Nurse, le défenseur Josh Morrissey, des Jets de Winnipeg, se retrouve dans cette situation. Idem pour Sam Reinhart, des Sabres de Buffalo, Nick Ritchie, des Ducks d’Anaheim, Miles Wood, des Devils du New Jersey, et Shea Theodore, des Golden Knights de Vegas.

« Évidemment, je voudrais quelque chose de longue durée, a dit Nylander au début du mois d’août. C’est ce que je désire, mais on va voir ce qui arrive, nous ne sommes pas pressés. »

Les négociations entre un joueur autonome sous restriction et son équipe sont souvent délicates. Une formation qui a peur de payer trop cher préférera un contrat plus court, question de bien connaître la valeur de leur acquis. Mais ce faisant, elle pourrait donner des munitions au joueur qui, quand viendra le temps de revenir à la table de négociation, aura beau jeu de demander plus.

En même temps, une première entente plus longue pourrait aussi enlever au joueur des années d’autonomie complète alors qu’il sera au sommet de sa forme.

Le joueur risque aussi de regretter une entente plus longue, mais moins payante si, dans quelques années, il voit que le marché a évolué.

Et n’oublions pas le plafond salarial. Ce que les équipes peuvent payer cette année n’est pas garant de leur budget dans quelques saisons.

« Ça ne change rien pour moi, a dit Nurse plus tôt cette semaine, quand on lui a demandé s’il préférait un contrat plus court ou plus long. Dans un cas comme dans l’autre, je dois encore faire mes preuves. »

Un comparatif à Winnipeg

Dans le cas de Nylander, il a inscrit 20 buts et 41 mentions d’aide en 82 matchs la saison dernière avec les Leafs. Il a aussi été le deuxième marqueur de l’équipe à forces égales (49 points).

Les Leafs et le camp Nylander pourraient bien s’inspirer de Nikolaj Ehlers. Il a 22 ans, comme Nylander, et il a paraphé une entente de sept ans et 42 millions de dollars en octobre dernier, après une saison de 64 points.

« Ça se passe entre mon agent et le directeur général Kyle Dubas, a dit Nylander au sujet des négociations. J’attends de voir ce qui va arriver. »

Âgé de 23 ans, Nurse a pris du galon la saison dernière avec les Oilers. Il a profité des blessures à la ligne bleue pour jouer en moyenne plus de 22 minutes par match, en plus de disputer chacune des rencontres de son équipe.

« C’est un processus assez comique. J’en apprends beaucoup, a expliqué Nurse. Ça prend pas mal de temps. J’ai confiance que je serai au camp.

Nurse garde aussi un œil sur les autres dossiers dans la LNH. « C’est bizarre, il y a pas mal de gars qui n’ont pas encore signé d’entente, ce n’est pas que moi.

« Mais j’ai confiance. Je sais que je vais jouer dans les couleurs des Oilers. »