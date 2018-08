Taïder, qui est âgé de 26 ans, a marqué cinq buts en 42 matchs avec l'équipe nationale d'Algérie.

Il a fait ses débuts internationaux avec eux le 26 mars 2013, lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA contre le Bénin, récoltant un but et une passe décisive. Il a notamment aidé l'Algérie à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde en 2014 et les quarts de finale à la Coupe d'Afrique des nations en 2015.

Par ailleurs, l'équipe a annoncé en après-midi le prêt du défenseur Michael Petrasso au Fury d'Ottawa, club affilié de l'Impact en USL, pour la fin de la saison 2018.

Âgé de 23 ans, Petrasso a pris part à 14 matchs avec l'Impact à sa première saison en MLS, dont huit titularisations, et 782 minutes de jeu. Il a également commencé les deux matchs du Championnat canadien contre Vancouver.

Il s'est joint au club le 18 janvier dernier après avoir évolué en Angleterre lors des six saisons précédentes, avec les Rangers de Queen's Park.

En raison du droit de rappel dans l'entente de prêt, il peut rejoindre l'Impact à tout moment d'ici au 14 septembre, date du gel des effectifs de la MLS.