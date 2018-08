Tony Gallopin (Ag2r-La Mondiale) l'a emporté à Pozo Alcón dans une fin de course spectaculaire. Contrant l’attaque de Jesus Herrada et résistant au retour de ses poursuivants, le Français a coiffé au fil d'arrivée Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), 2e, et Alejandro Valverde (Movistar), 3e.

« J'avais un plan. Si j'avais une possibilité, je voulais essayer d'attaquer. J'ai trouvé le meilleur moment pour le faire et je suis ravi », a dit Gallopin au micro de la chaîne publique espagnole Teledeporte.

Le Français de 30 ans a devancé de cinq secondes le premier groupe où figuraient la plupart des grands leaders, à l'exception notable du Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), victime d'une chute et relégué à 30 secondes du vainqueur.

Son compatriote Rudy Molard (Groupama-FDJ) a conservé le maillot rouge de meneur qu’il a enfilé dès la cinquième étape.

« C'était un final très rapide et tout pouvait se passer, on a vu la chute de Kwiatkowski, a relevé Molard en conférence de presse. Même si les jambes étaient là, c'était quand même très dur. »

« Gallo », qui n'avait pas remporté d'étape depuis le mois de février, avait été contraint à l'abandon au Tour de France en juillet après s'être fracturé une côte aux Championnats de France.

Ce succès tricolore, le deuxième en deux jours après celui de Nacer Bouhanni jeudi, est de bon augure pour le cyclisme français, qui n'avait plus détenu l'un des emblématiques maillots de leader des trois grands tours (jaune en France, rouge en Espagne, rose en Italie) depuis 2014... grâce à Tony Gallopin au Tour de France.

Le Canadien Michael Woods (EF Education First-Drapac) a fait partie d’une échappée à sept dans les premiers kilomètres. Le groupe s’est bien détaché, gagnant jusqu’à 3 min 40 s sur un peloton déterminé à lui couper tout renfort. Victime d’une chute, Woods a dû changer de vélo et a malgré tout poursuivi ses efforts jusqu’à ce que le peloton le retrouve à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée.

L'autre Canadien en lice, Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), membre de l’équipe de Molard, a terminé à 15:11 du vainqueur.

Samedi, la huitième étape entre Linares à Almaden comptera 195,1 kilomètres, avec une seule difficulté répertoriée et une fin d'étape accidentée susceptible de perturber certains sprinteurs.