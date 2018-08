« Tout n'est pas ficelé dans le dossier de la vente de Force India, donc, ça n'arrivera pas à court terme, a-t-elle précisé à l'antenne de Sky Sports.

« Pas avant Singapour, c'est certain. Mais si ça se règle, précise-t-elle, ce sera peut-être alors en Russie ou à Austin. »

Le Grand Prix de Russie a lieu le 30 septembre et le Grand Prix des États-Unis le 21 octobre. Ce serait un beau cadeau d'anniversaire, lui qui aura 20 ans le 29 octobre.

Le consortium dirigé par Lawrence Stroll n'aurait pas encore obtenu tous les feux verts pour aller de l'avant. Notamment pour ce qui est des primes de résultats accordées aux équipes. Des millions de dollars sont en jeu.

Si Lance Stroll quitte Williams avant la fin de la saison, alors son volant irait apparemment au Polonais Robert Kubica pour les courses restantes. Il est le pilote de réserve de l'équipe britannique.

Ce qu'on sait, c'est que Lance Stroll a fait un passage éclair à l'usine de Racing Point Force India, mardi, alors qu'un représentant de la presse spécialisée y était déjà.

« Je me suis trompé de chemin en sortant de Londres, et je me suis retrouvé dans le coin, j'en ai profité pour aller voir de quoi ça avait l'air », a-t-il dit, badin, au journaliste en question dans le paddock de Monza.

« J'en ai vu probablement aussi peu que vous », a ajouté Stroll, sans conviction.

A-t-il fait mouler son siège dans le cockpit de la Force India? C'est à dire s'est-il assis dans le cockpit de la VJM11 pour que les techniciens fasse un moulage précis du siège?

« Peut-être », a-t-il dit en riant.

Interrogé un peu plus tard, le patron de l'équipe Racing Point Force India a donné une précision sur la visite du Québécois à l'usine.

« Nous avons vérifié qu'il était à son aise dans notre voiture (he fits the car), au cas où, a dit le directeur général Otmar Szafnauer.

« Mais je n'ai aucune idée de la suite des choses, car rien n'a été décidé », a-t-il précisé, confirmant les propos de Claire Williams.

La grosse frayeur de Marcus Ericsson

Le pilote Marcus Ericsson a eu beaucoup de chance de s'en sortir intact vendredi.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Marcus Ericsson indemne après une très violente sortie de piste à Monza

Un problème avec le système DRS de sa Sauber l'a envoyé dans le décor au bout de la ligne droite des puits au début de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie.

Au moment du freinage, à l'approche du virage no 1, le système DRS (drag reduction system, la partie mobile de l'aileron arrière) ne s'est pas refermé.

Il a perdu instantanément le contrôle de sa voiture, qui a frappé très durement le rail de sécurité et fait une série de tonneaux.

Encore une fois, l'arceau de sécurité du cockpit (halo) a fait son travail.

La Sauber de Marcus Ericsson endommagée après sa sortie de piste à Monza Photo : Getty Images/ANDREJ ISAKOVIC

Ericsson a été conduit au centre médical par précaution. Il en est ressorti quelques minutes plus tard. Il est rentré à pied au garage de l'équipe, sous les applaudissements du public italien.

Il a fallu 20 minutes pour tout nettoyer.

La même mésaventure à Silverstone

Le Suédois avait perdu la maîtrise de sa monoplace dans des circonstances similaires le 9 juillet.

Marcus Ericsson lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone Photo : RDS/TSN

« J’ai pris le virage avec le DRS ouvert. J’avais le bouton derrière mon volant, et l’entrée de ce virage est assez bosselée, je pense que ma main a glissé et je ne l’ai pas appuyé, avait-il alors révélé.

« Sur ce genre de circuits, il faudrait avoir un bouton plus gros. Il faut aussi lever le pied. Il nous faudra analyser pourquoi le DRS ne s’est pas refermé malgré le fait que j’ai ralenti », avait-il précisé.

Ferrari la référence

Sur piste sèche, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen ont été les plus rapides de la deuxième séance d'essais libres, amputée de 20 minutes en raison de l'accident d'Ericsson.

Vettel a enregistré un chrono de 1 min 21 s 105/1000 à la 57e minute de la séance, en pneus super tendres. Il a devancé son coéquipier de 27 centièmes de seconde.

Trois minutes plus tard, l'Allemand a fait un tête à queue dans la Parabolica.

Sa Ferrari a décroché, et a glissé à reculons jusqu'au rail de sécurité. Son aileron arrière a été légèrement endommagé. Il a pu repartir, au grand plaisir des tifosi, et retourner aux puits pour faire vérifier sa monoplace.

Il est ressorti en piste 18 minutes plus tard.

Les pilotes Mercedes-Benz ont fini respectivement 3e et 4e, Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Le Britannique n'a cédé que 28 centièmes à Vettel au terme de ses 31 tours de piste.

Chez Williams, Lance Stroll a fait 29 tours et le 17e temps, avec un chrono de 1:23,566. Son coéquipier Sergey Sirotkin (1:23,514) l'a devancé de peu.

« C'est un beau défi que d'avoir à trouver son point de freinage quand on roule à 330 km/h, a dit Stroll. Et tenter de freiner le plus possible. Quand la voiture veut collaborer, c'est encore mieux. »

« Les temps sont serrés, alors en qualification, pour pouvoir passer en Q2, il faudra que notre stratégie soit parfaite », a-t-il ajouté.

Résultats de la deuxième séance d'essais libres :