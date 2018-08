Selon l’Associated Press, un arbitre a donné gain de cause à Kaepernick en jugement sommaire. La NFL avait défendu devant l’arbitre que l’ancien porte-couleurs des 49ers de San Francisco et ses avocats n’avaient pas de preuves suffisantes pour prouver qu’il y avait collusion, de la part de la NFL et de ses propriétaires, pour empêcher Kaepernick de jouer.

Kaepernick n’a pas disputé de matchs depuis qu’il a mis fin à son contrat avec les 49ers en mars 2017.

À l’automne 2016, il avait commencé un mouvement de manifestation contre la violence et l’injustice dont souffre la communauté afro-américaine en s’agenouillant pendant l’hymne national.