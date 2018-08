La rencontre a été marquée par une scène inédite: en plein match, l'arbitre suédois Mohamed Lahyani est intervenu pour encourager l'Australien, en perdition et connu pour ses coups de sang, à se reprendre.

Mené 6-4 et 3-0 sur le court 17, Kyrgios montrait des signes de frustration évidents, se déplaçant à peine et commettant des fautes grossières. L'arbitre a alors profité d'un changement de côté pour descendre de sa chaise et s'adresser, en tête à tête, à l'Australien de 23 ans, assis sur sa chaise l'air dépité, les bras derrière la tête et mordant dans sa serviette.

« Je veux t'aider. Je vois tes matchs et tu es quelqu'un de formidable pour ce sport. Ce n'est pas toi, je le sais », a-t-on pu entendre dire Lahyani.

Après cette intervention plus qu'inhabituelle, Kyrgios a fini par remporter la deuxième manche au jeu décisif (8/6). Puis il a empoché 19 des 25 jeux qui ont suivi pour remporter les deux manches suivantes.

« Il était juste préoccupé par la manière dont je jouais », a seulement déclaré l'Australien à l'issue de sa victoire, à même le court.

Kyrgios défiera le Suisse Roger Federer, no 2 mondial, ou le Français Benoît Paire (56e) pour une place en huitièmes de finale.

Richard Ings, directeur de l’Agence australienne antidopage et lui-même un ancien arbitre de tennis, a dénoncé le geste de Lahyani.

« Je me creuse les méninges pour trouver une situations où un arbitre devrait parler de cette façon à un joueur. J’ai été arbitre pour des milliers de matchs. J’ai été directeur des officiels pour l’ATP. Il n’y en a pas une qui me vient en tête », a-t-il écrit sur Twitter.

Zverev écarte Mahut et file au 3e tour

Alexander Zverev Photo : Getty Images/Al Bello

L'Allemand Alexander Zverev, 4e mondial, a mis fin au parcours du « lucky loser » Nicolas Mahut au 2e tour, en dominant le Français en trois manches 6-4, 6-4, 6-2.

Repêché in extremis après le forfait de Jiri Vesely, Mahut, 36 ans, n'a rien pu faire face à Zverev, de 15 ans son cadet.

L'Allemand disputera pour la première fois de sa carrière le 3e tour à New York.

« Je suis très heureux d'être au 3e tour. C'est le tournoi du grand chelem où j'ai eu le plus de mal dans le passé », s'est félicité Zverev, triple vainqueur en Masters 1000 mais qui n'a atteint qu'une fois les quarts de finale en tournoi majeur, à Roland-Garros en juin.

Il affrontera son compatriote Philip Kohlschreiber ou l'Australien Matthew Ebden pour une place en huitièmes de finale.