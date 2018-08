C’est ce qu’a révélé l’illustre skieuse américaine dans une Story Instagram.

À la question d’un abonné « Combien de temps vous pensez continuer à skier professionnellement », Vonn a répondu « C’est la dernière saison de ma carrière ».

L’athlète de 33 ans, trois fois médaillée olympique, a déjà dit qu’elle voulait battre le record de 86 victoires en Coupe du monde d’Ingemar Stenmark avant d’accrocher ses skis.

Il en faudrait donc cinq à Vonn pour la surpasser.

« J’espère pouvoir battre cette marque avant que mes genoux ne lâchent », avait dit Vonn à la fin de la dernière saison.

La compétition sera relevée cette année. L’Italienne Sofia Goggia s’est révélée en 2017-2018. L’Américaine Mikaela Shiffrin devrait à nouveau être dangereuse et la Slovène Ilka Stuhec, auteure de six victoires en 2016-2017 et tenante du titre mondiale en descente, devrait être remise d’une grave blessure au genou. Elle avait raté toute la saison passée.