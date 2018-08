Malgré un passage à vide dans la première manche, où elle menait 4-1 avant de perdre quatre jeux d'affilée contre la 90e mondiale, la quart de finaliste l'an dernier a réussi quatre bris en six occasions.

« J'ai perdu pied à un moment dans la première manche, j'étais dans le dur. Mais j'ai réussi à me battre et à revenir », a dit la 5e à la WTA, qui a déjà remporté cinq titres cette saison.

Kvitova, couronnée à Wimbledon en 2014, affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka (20e), tombeuse de la Russe Vera Zvonareva en deux manches de 6-3 et 7-6 (9/7), pour une place en huitièmes de finale.

Le protocole lié à la chaleur extrême en place pour le 3e jour de suite

L'organisation du tournoi a reconduit pour la troisième journée d'affilée son protocole lié à la chaleur extrême pour les matchs masculins et féminins en simple, qui accorde dix minutes de pause aux joueurs et joueuses entre certaines manches.

Dans le détail, dix minutes de pause entre les troisième et quatrième manches seront accordées chez les hommes, si un des joueurs le demande. Chez les femmes, cette pause interviendra entre les deuxième et troisième manches.

La météo américaine annonce toujours des températures élevées, mais en baisse sensible, autour de 32 °C, et un taux d'humidité supérieur à 50 % à la mi-journée à New York.

Jamais avant cette édition 2018 les Internationaux des États-Unis n'avaient mis en place de telles dispositions pour les matchs masculins.

Autres résultats de 2e tour :