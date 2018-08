Un texte de Justine Roberge

Mardi, avant l'entraînement, les entraîneurs avaient dû attendre les joueurs pendant 30 minutes sur le terrain. C'est parce que ces derniers avaient décidé de se rassembler pour discuter après la difficile défaite de samedi face au Toronto FC.

L’état d’esprit est meilleur depuis, selon le gardien Evan Bush.

« On avait besoin d’un moment pour se réunir et s’assurer qu’on soit sur la même page, affirme Bush. Certains jouent tout le temps, d’autres moins, il y a beaucoup d’émotions qui devaient être évacuées. Il faut continuer de s’encourager tous les jours. Les deux derniers entraînements ont été très bons dans ce sens. »

L'Impact de Montréal (10-14-3) pointe au 6e rang dans l'Est, soit la dernière place permettant d'accéder aux séries.

« On a parlé entre nous pour se remobiliser, explique le milieu Saphir Taider. C’est une dernière ligne droite, il reste sept matchs. C’est à nous de ne pas avoir de regrets. On a le potentiel d’aller en séries.

On n’a plus le droit à l’erreur. »

[On s’est réunis] pour essayer d’améliorer ce qui n’allait pas. Surtout pour se dire qu’on est là pour s’aider les uns les autres, même s’il y en a qui sont moins bien mentalement ou physiquement. Saphir Taider

Parmi les sept derniers adversaires que devra affronter l'Impact, quatre sont mieux classés que le Bleu-blanc-noir, dont les Red Bulls de New York qui seront au stade Saputo samedi.