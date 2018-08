Venus, tête de série no 16, l'avait quant à elle emporté plus tôt sur l'Italienne Camila Giorgi en deux manches de 6-4 et 7-5.

Il s'agira de la 30e rencontre entre les soeurs Williams.

Serena mène 17 victoires à 12.

« C'est évidemment un match difficile. Dans un monde idéal, on aurait préféré se rencontrer plus tard », a déclaré Serena.

Contre Witthoeft, la cadette des soeurs Williams (36 ans), vêtue du même tutu, a bouclé la partie en à peine plus d'une heure.

Elle a totalisé 30 coups gagnants pour seulement 15 fautes directes.

De retour un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia, l'Américaine, 26e mondiale, mais tête de série no 17, y est en quête d'une 24e couronne en grand chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court.

Stephens a eu chaud, au propre et au figuré

La tenante du titre, Sloane Stephens, a remporté difficilement son match de deuxième tour des Internationaux des États-Unis en battant l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, issue des qualifications.

Stephens a eu besoin de 2 h 45 min pour battre son adversaire en trois manches de 4-6, 7-5 et 6-2.

Sloane Stephens Photo : Getty Images/Julian Finney

L'Américaine devra maintenant faire face à Victoria Azarenka.

L'ancienne no 1 mondiale a reçu une invitation des organisateurs après avoir manqué les deux précédentes éditions, retenue en Californie par une bataille judiciaire pour la garde de son fils.

Après avoir perdu la première manche, Stephens a pris l'avantage 3-0 dans la deuxième.

Soignée pour une ampoule à la main droite, la no 3 au classement WTA a laissé échapper ses deux bris d'avance, mais a fini par égaliser après avoir sauvé une balle de 6 jeux partout, avant de prendre le dessus dans la manche décisive.

« Je ne jouais pas mon meilleur tennis, je savais qu'il fallait que je remette un maximum de balles (en jeu), et que je la fasse jouer », a-t-elle expliqué après son match.

« Il faisait super chaud, ce n'était pas drôle du tout, je transpirais beaucoup. Ce ne sont pas des conditions idéales, donc je suis juste contente de passer », a ajouté Stephens.

Une étouffante chaleur (35 °C avec plus de 60 % d'humidité) règne sur New York depuis le début du tournoi.

Simple dames (2e tour):